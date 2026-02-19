Windows 11 : testez la vitesse de votre Wi-Fi directement depuis les paramètres

Avec Windows 11, Microsoft simplifie encore la gestion du réseau. Le système d’exploitation intègre désormais un outil permettant de tester la vitesse du Wi-Fi sans passer par un navigateur ou une application tierce. Une évolution pratique pour diagnostiquer rapidement les performances de sa connexion.

La mise à jour déployée par Microsoft enrichit ainsi les paramètres réseau de Windows 11. La marque étoffe progressivement son catalogue de fonctionnalités intégrées afin de limiter le recours aux services externes. Cette nouveauté vise à offrir un accès plus direct aux informations liées au débit Internet.

Un test de vitesse intégré directement dans Windows 11

Jusqu’ici, mesurer son débit Internet impliquait d’utiliser des services en ligne comme Speedtest ou Fast.com. Désormais, Windows 11 propose un outil de test de vitesse Wi-Fi intégré dans le menu des paramètres réseau. Cette fonctionnalité apparaît dans les versions Preview du système.

Concrètement, l’utilisateur peut lancer un diagnostic depuis l’interface système, sans ouvrir de navigateur. L’objectif est clair : centraliser les outils essentiels au sein de l’OS pour simplifier l’expérience et améliorer la lisibilité des performances réseau.

Une fonctionnalité pensée pour le diagnostic rapide

Ce test de vitesse intégré ne remplace pas nécessairement les plateformes spécialisées, mais il permet d’obtenir une estimation rapide du débit descendant (download) et du débit montant (upload). Il devient ainsi plus simple d’identifier une baisse de performances ou un problème lié au réseau domestique.

Dans un contexte de télétravail ou de streaming, cet accès direct aux données réseau peut s’avérer utile. Microsoft enrichit progressivement l’interface de Windows 11 avec des outils de dépannage accessibles en quelques clics.

Une évolution logique de l’interface réseau

Depuis son lancement, Windows 11 a régulièrement amélioré son module Réseau et Internet. La gamme logicielle du constructeur s’agrandit avec des fonctions de gestion avancée : état du réseau, consommation de données, paramètres DNS ou encore gestion du Wi-Fi.

L’intégration d’un outil de mesure du débit Wi-Fi s’inscrit dans cette continuité. Elle répond à une demande croissante des utilisateurs souhaitant vérifier la stabilité de leur connexion sans installer de logiciel tiers.

Déploiement progressif via les versions Preview

Pour l’instant, cette fonctionnalité est disponible dans les versions Windows Insider Preview. Microsoft teste ainsi l’outil avant un déploiement plus large. Comme souvent, ces nouvelles options passent d’abord par les canaux bêta avant d’intégrer les mises à jour stables.

Ce fonctionnement permet d’ajuster les performances, de corriger d’éventuels bugs et d’optimiser l’affichage des résultats de vitesse directement dans les paramètres système.

Un pas supplémentaire vers un système tout-en-un

Avec cette nouveauté, Windows 11 renforce son positionnement comme plateforme centralisée. L’objectif n’est pas de concurrencer frontalement les services spécialisés, mais d’offrir une solution native capable de répondre aux besoins essentiels.

En intégrant un test de vitesse Wi-Fi directement dans les paramètres, Microsoft réduit la dépendance aux outils externes et améliore l’ergonomie générale du système. Une évolution cohérente avec la stratégie du constructeur qui cherche à unifier l’expérience utilisateur autour de fonctionnalités intégrées.

Récapitulatif technique

Intégration d’un outil de test de vitesse Wi-Fi dans Windows 11

Mesure du débit descendant (download)

Mesure du débit montant (upload)

Accessible depuis le menu Réseau et Internet

Déploiement via le programme Windows Insider Preview

Aucun logiciel tiers requis

