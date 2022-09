Apple Pay, Alipay, le paiement via smartphone gagne du terrain par rapport aux cartes bancaires.

Selon une étude menée par le cabinet Statista, les paiements mobiles comme Apple Pay et Alipay gagnent de plus en plus en notoriété et leur volume de paiement ne cesse de croitre au point de concurrencer les paiements par cartes.

De nos jours, nos smartphones sont devenus de vrais couteaux suisses high-tech. Le smartphone ne se contente plus de passer et recevoir des appels. Avec le Covid-19, un secteur a explosé au sein du smartphone. Ce secteur c’est le paiement via smartphone ce qui permet d’éviter tout contact.

Apple Pay, Alipay, deuxième et troisième méthode de paiement dans le monde.

L’information nous parvient du cabinet d’étude Statista qui vient de rédiger un rapport sur le sujet en se référant via des chiffres obtenus des géants du marché comme American Express, Visa, Mastercard et bien d’autres.

Cette étude fait état qu’en 2021 pas moins de 12 000 milliards de dollars ont été payés via des paiements via smartphones rien que pour Apple Pay, Alipay. Les deux services de paiement par smartphone ont en effet chacun généré respectivement pas moins de 6000 milliards de dollars. Au point que Mastercard et American Express ont déjà été dépassés par des services de paiements numériques et mobiles.

Le leader du marché Visa reste pour l’heure encore le moyen de paiement le plus important pour l’année passée. De fait, Visa et le paiement via sa carte ne représentent pas moins de 10 000 milliards à lui seul.

L’analyse de ces chiffres souligne le fait que les paiements depuis smartphone ont fortement augmenté à la suite de la pandémie du Covid-19. En effet, les mesures COVID-19 par rapport au paiement sans contact et la peur des consommateurs de payer depuis un terminal à touche ou le fait de se faire livrer à domicile ont permis à booster les paiements via smartphone.

Les Européens peu friands du paiement mobile ! Avec le Covid et la priorité au paiement par carte et sans contact, les acteurs du marché pensaient que le paiement via smartphone décollerait. Or selon une étude faite par le Global…

Samsung et Amazon encore fort en retrait.

L’analyse montre en outre que Samsung et son système Samsung Pay ou encore Amazon et son Amazon Pay, ne représentent pas encore un nombre important de transaction. Apple profitant très certainement de sa communauté d’utilisateurs et Ali Express de sa masse de consommateurs chinois.

Reste à voir si cette croissance va se poursuivre ou non. D’autant que les banques elles aussi commencent à proposer des solutions de paiement depuis leur propre App sur smartphone. Désormais, il est même possible via certaines applications de « rembourser » des amis via smartphone.