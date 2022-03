Les Européens peu friands du paiement mobile !

Avec le Covid et la priorité au paiement par carte et sans contact, les acteurs du marché pensaient que le paiement via smartphone décollerait. Or selon une étude faite par le Global Consumer Survey, il n’en est rien en Europe.

Le Covid et ses directives sanitaires ont obligé encore un peu plus les gens utiliser leur carte bancaire pour faire leur paiement. De nombreuses banques ont d’ailleurs proposé à leur client de rendre le paiement sans contact sur leur carte disponible ou de payer via une application depuis leur smartphone.

Si certains espéraient bien profiter du Covid pour asseoir encore un peu plus la monnaie numérique, cela ne semble toujours pas avoir séduit les Européens. Les Français sont même parmi les moins motivés.

Apple Pay lui ponctionne 1800€ via le paiement sans contact ! Avec le Covid-19, tous les états recommandent d’effectuer les paiements via la carte bancaire en sans contact (NFC) voir via son smartphone. Une Londonienne a vu son Apple Pay débiter 1800€ sur…

Le paiement par smartphone ? Dieu que non !

Si de nos jours notre smartphone sert à tout, le paiement n’en fait pas partie. C’est en tout cas ce que révère une étude faite par Global Consumer Survey sur l’année 2021 (entre janvier et décembre). C’est en tout cas ce que nous dévoile le cabinet d’études et d’analyse Statista.

Ainsi, en France seulement 10% des Français sont tentés par le paiement par smartphone. Les Français bien que derniers ne sont pas les seuls à être si peu. De fait, les Allemands sont 12%, les Italiens à 14%. L’Autriche se place même derrière la France avec 9 % d’utilisateurs.

Alors qu’en Belgique ils sont 27%, en Espagne 26% et en Angleterre ils sont 22%. La palme revient au Danemark avec 52 %, et le Portugal avec 31 %.

Encore un moment à attendre pour Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et les autres.

Pourtant en effet, les services de paiement sont bien présents. Ainsi, la plupart des personnes ont au moins accès à Apple Pay ou Google Pay. Les propriétaires de Samsung ont même droit à Samsung Pay.

Toutefois, les gens restent encore prudents et méfiants en matière de paiement sur smartphone. Il est vrai que de nos jours, avec des smartphones sans cesse connectés, ça laisse de quoi faire peur. La menace du hacker au final n’étant jamais très loin.

En outre, certains pays ont un lien fort avec l’argent physique ou les cartes bancaires. Ainsi, les Allemands ayant connu la guerre plus durement que les autres préfèrent généralement payer en « liquide ». Il en est souvent de même en Italie.

En Belgique, le paiement par carte est monnaie courante même auprès de consommateurs les plus âgés. En outre, la Belgique avait déjà sortie il y a plus d’une décennie, une sorte de portefeuille numérique avec son système « Proton ». Il vous suffisait de mettre un montant sur votre carte pour pouvoir payer sans code.