Ambient IoT Alliance (AIoTA) et l’essor de l’Internet des objets ambiant

L’Internet des objets (IoT) évolue vers une nouvelle ère avec l’émergence de l’Ambient IoT. Ce concept révolutionnaire repose sur des dispositifs interconnectés, fonctionnant sans batterie, qui captent et transmettent des données en utilisant l’énergie ambiante. Face à cette transformation, plusieurs entreprises technologiques de premier plan ont uni leurs forces pour créer l’Ambient IoT Alliance (AIoTA), une coalition mondiale dédiée au développement et à la promotion d’un écosystème IoT ouvert et harmonisé.

Une alliance stratégique pour un IoT durable

Fondée en février 2025, l’AIoTA regroupe des acteurs majeurs tels qu’Atmosic, Infineon Technologies AG, Intel, PepsiCo, Qualcomm, VusionGroup et Wiliot. Leur objectif est de poser les bases d’une infrastructure standardisée, facilitant l’intégration et le déploiement massif de l’Internet des objets ambiant.

En collaborant avec des organismes de normalisation tels que l’IEEE (Wi-Fi), le Bluetooth SIG et le 3GPP (5G Advanced), l’AIoTA ambitionne d’accélérer l’adoption de ces technologies dans plusieurs secteurs, notamment la chaîne d’approvisionnement, le commerce de détail et la santé.

Qu’est-ce que l’Internet des objets ambiant ?

L’Ambient IoT marque une évolution majeure par rapport à l’IoT traditionnel. Contrairement aux dispositifs IoT classiques nécessitant une alimentation électrique ou des batteries, les appareils de l’IoT ambiant fonctionnent en captant l’énergie ambiante provenant de sources telles que :

Les ondes radio (Wi-Fi, Bluetooth, 5G, RFID)

La lumière (solaire, LED)

Le mouvement (vibrations, cinétique)

La chaleur (différences de température, thermocouples)

Ces capteurs intelligents peuvent détecter des variables comme la température, l’humidité, la localisation et le mouvement, puis transmettre ces données via l’infrastructure sans fil existante. Cette approche réduit considérablement la dépendance aux batteries, améliorant ainsi la durabilité et la rentabilité des déploiements IoT.

Des applications concrètes dans de nombreux secteurs

L’intégration de l’Ambient IoT transforme plusieurs industries en offrant des solutions plus intelligentes et écoénergétiques :

1. Optimisation des chaînes d’approvisionnement

Les entreprises logistiques et industrielles peuvent utiliser des capteurs sans batterie pour suivre la localisation et l’état des marchandises en temps réel. Ces dispositifs permettent d’améliorer la gestion des stocks, d’optimiser les flux logistiques et de minimiser les pertes liées aux conditions environnementales (chaleur, humidité, chocs).

2. Commerce de détail et gestion des inventaires

Dans le secteur du retail, l’IoT ambiant permet de suivre automatiquement les niveaux de stock, sans intervention humaine. Les étiquettes intelligentes, fonctionnant grâce à l’énergie ambiante, garantissent une gestion précise et automatisée des rayons, réduisant les ruptures de stock et améliorant l’expérience client.

3. Santé et surveillance médicale

Dans le domaine médical, les capteurs Ambient IoT peuvent surveiller en continu les patients en mesurant des paramètres vitaux sans nécessiter de recharge. Ces dispositifs facilitent le suivi à distance et réduisent la charge des établissements de santé.

4. Smart Cities et infrastructures intelligentes

Les villes intelligentes peuvent déployer des capteurs auto-alimentés pour surveiller la qualité de l’air, le trafic ou encore l’état des infrastructures. En exploitant l’énergie ambiante, ces technologies contribuent à une gestion plus durable des ressources urbaines.

Les défis de l’IoT ambiant et l’importance de la standardisation

Malgré ses avantages, l’Internet des objets ambiant doit encore surmonter plusieurs défis avant une adoption massive :

Interopérabilité des dispositifs : Sans normes unifiées, l’intégration de ces capteurs à grande échelle reste complexe.

: Sans normes unifiées, l’intégration de ces capteurs à grande échelle reste complexe. Efficacité énergétique : Bien que prometteuse, la récupération d’énergie ambiante doit encore être optimisée pour assurer une alimentation continue des dispositifs.

: Bien que prometteuse, la récupération d’énergie ambiante doit encore être optimisée pour assurer une alimentation continue des dispositifs. Sécurité des données : Avec des milliards d’objets connectés, la protection des informations devient un enjeu clé pour éviter les cyberattaques et garantir la confidentialité des utilisateurs.

C’est dans ce contexte que l’Ambient IoT Alliance joue un rôle déterminant. En rassemblant les leaders de l’industrie et en établissant des standards internationaux, l’AIoTA vise à lever ces barrières et à faciliter l’adoption de l’IoT ambiant à grande échelle.

Récapitulatif technique

Technologie : Internet des objets ambiant (Ambient IoT)

: Internet des objets ambiant (Ambient IoT) Énergie utilisée : Ondes radio (Wi-Fi, Bluetooth, RFID, 5G), lumière, mouvement, chaleur

: Ondes radio (Wi-Fi, Bluetooth, RFID, 5G), lumière, mouvement, chaleur Communication : Wi-Fi, Bluetooth, 5G Advanced, RFID

: Wi-Fi, Bluetooth, 5G Advanced, RFID Applications : Logistique, retail, santé, villes intelligentes

: Logistique, retail, santé, villes intelligentes Objectifs de l’AIoTA : Standardisation, interopérabilité, déploiement à grande échelle

: Standardisation, interopérabilité, déploiement à grande échelle Partenaires fondateurs : Atmosic, Infineon Technologies AG, Intel, PepsiCo, Qualcomm, VusionGroup, Wiliot

: Atmosic, Infineon Technologies AG, Intel, PepsiCo, Qualcomm, VusionGroup, Wiliot Organismes de normalisation associés : IEEE, Bluetooth SIG, 3GPP

Avec l’essor de l’Ambient IoT, l’AIoTA se positionne comme un acteur clé dans la transformation numérique des objets connectés. En alliant efficacité énergétique, durabilité et connectivité omniprésente, cette nouvelle génération de l’IoT promet de révolutionner la manière dont nous interagissons avec notre environnement.

