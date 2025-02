Bon plan : 800€ de réduction sur le Samsung Galaxy Book4 Pro 14″ – Une offre à ne pas manquer !

Dans l’univers des PC portables premium, le Samsung Galaxy Book4 Pro 14″ s’impose comme un incontournable. Avec son écran WQXGA+ 120 Hz, son processeur Intel Core Ultra 7 et son design ultra-fin, ce laptop se positionne comme un choix idéal pour les professionnels et les créateurs de contenu. Aujourd’hui, une remise exceptionnelle de 800€ est disponible sur ce modèle chez Fnac, rendant cette machine plus accessible que jamais.

Samsung Galaxy Book4 Pro 14″ : Un design premium et léger

Samsung poursuit son engagement dans la fabrication d’ultrabooks élégants et performants. Le Galaxy Book4 Pro 14″ affiche une finition soignée avec un châssis en aluminium, offrant à la fois légèreté et robustesse. Son écran tactile AMOLED 2.8K (WQXGA+) de 14 pouces garantit une qualité d’affichage exceptionnelle, avec des couleurs éclatantes et un contraste élevé. Grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz, le confort visuel est au rendez-vous, que ce soit pour du travail, du divertissement ou de la création graphique.

Performances : Intel Core Ultra 7 et 16 Go de RAM

Sous le capot, le Galaxy Book4 Pro embarque un processeur Intel Core Ultra 7 de dernière génération. Couplé à 16 Go de RAM LPDDR5X, il promet une expérience fluide, même pour les tâches les plus exigeantes : montage vidéo, retouche photo, multitâche avancé ou encore gaming léger. Le SSD de 512 Go assure un stockage rapide et réactif, permettant un accès instantané aux fichiers et applications.

Une connectivité moderne et optimisée

L’ultrabook de Samsung se distingue également par sa connectivité complète. Il dispose de plusieurs ports :

Deux ports Thunderbolt 4 , offrant des transferts ultra-rapides et la possibilité de connecter plusieurs écrans 4K.

, offrant des transferts ultra-rapides et la possibilité de connecter plusieurs écrans 4K. Un port USB-C pour une polyvalence accrue.

pour une polyvalence accrue. Un lecteur microSD , idéal pour les créateurs de contenu.

, idéal pour les créateurs de contenu. Un port jack 3,5 mm pour brancher un casque ou des écouteurs.

Le tout est complété par la Wi-Fi 6E, garantissant une connexion internet ultra-rapide et stable, même dans les environnements très fréquentés.

Une autonomie impressionnante et une charge rapide

Un autre point fort du Galaxy Book4 Pro 14″ est son autonomie. Avec sa batterie longue durée, il promet jusqu’à 14 heures d’utilisation sur une seule charge. De plus, la charge rapide via USB-C permet de récupérer plusieurs heures d’autonomie en quelques minutes, un atout non négligeable pour les professionnels en déplacement.

Pourquoi profiter de cette réduction exceptionnelle ?

Habituellement commercialisé à 2 199,99€, le Samsung Galaxy Book4 Pro 14″ bénéficie actuellement d’une remise de 800€ chez Fnac, ce qui fait tomber son prix à 1 399,99€. Une occasion en or pour s’offrir un PC portable premium à un tarif bien plus attractif.

Récapitulatif technique :