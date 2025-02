Garmin Descent G2 : Une montre GPS connectée avec ordinateur de plongée intégré

La Garmin Descent G2 est une montre connectée qui intègre un ordinateur de plongée et un GPS multisports. Conçue pour les plongeurs de tous niveaux, elle propose un écran AMOLED lumineux, plusieurs modes de plongée, ainsi qu’un suivi avancé de la santé et du bien-être.

Une montre pensée pour les plongeurs

La Descent G2 est conçue pour être utilisée aussi bien sous l’eau qu’à la surface. Elle prend en charge plusieurs types de plongée, notamment :

Plongée monogaz et multigaz (air, nitrox, trimix)

(air, nitrox, trimix) Plongée avec recycleur en circuit fermé (CCR)

Plongée en apnée et apnée dynamique

Mode profondimètre

Elle est équipée d’un compas électronique 3 axes facilitant l’orientation sous l’eau et d’un mode grands chiffres pour une meilleure lisibilité des données essentielles.

Un écran AMOLED pour une meilleure lisibilité

L’un des points forts de la Descent G2 est son écran AMOLED de 1,2 pouce, offrant une lecture claire des informations sous l’eau. Il est protégé par un verre en cristal de saphir, ce qui améliore la résistance aux rayures et aux chocs.

Un suivi de la condition physique avant et après la plongée

Cette montre intègre un score de préparation à la plongée, permettant d’évaluer l’impact du sommeil, du stress et de l’activité physique sur la condition du plongeur. Un journal de plongée détaillé est également disponible via Garmin Dive™, ainsi qu’un GPS de surface pour enregistrer les points d’entrée et de sortie de l’eau.

Des outils pour le sport et la santé

Au-delà de la plongée, la Descent G2 propose des fonctionnalités pour le suivi de la santé et de l’activité physique :

Fréquence cardiaque en continu

Suivi du sommeil avancé

Oxymètre de pouls (SpO2)

Suivi du stress et de la respiration

Applications sportives (natation, cyclisme, musculation, etc.)

Elle propose également des entraînements personnalisés adaptés à l’état de santé et au niveau d’activité de l’utilisateur.

Connectivité et autonomie

Compatible avec iOS et Android, la montre permet de recevoir des notifications, d’utiliser Garmin Pay™ pour les paiements sans contact et d’accéder aux statistiques de santé via Garmin Connect™. Son autonomie atteint jusqu’à 10 jours en mode montre connectée.

Récapitulatif technique

Écran AMOLED 1,2 pouce avec verre saphir

avec verre saphir Modes de plongée : monogaz, multigaz, apnée, recycleur

: monogaz, multigaz, apnée, recycleur Compas électronique 3 axes et mode grands chiffres

et mode grands chiffres Score de préparation à la plongée

Journal de plongée détaillé via Garmin Dive™

GPS de surface pour les points d’entrée et de sortie

Suivi santé avancé : fréquence cardiaque, SpO2, sommeil

: fréquence cardiaque, SpO2, sommeil Autonomie : jusqu’à 10 jours en mode connecté

: jusqu’à 10 jours en mode connecté Compatibilité iOS / Android, paiement sans contact

