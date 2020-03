Quelle est la consommation mobile de nos applications pour smartphone ?

Nous avons tous connu la situation suivante : en ayant parcouru Facebook ou Instagram, discuté sur WhatsApp, utilisé Waze ou Spotify Music pendant plusieurs heures, sans savoir qu’on a été déconnecté du WiFi pendant tout ce temps. Nous avons donc entamé énormément d’allocation de données. Et maintenant nous craignons pour la facture à la fin du mois. Mais quelle est alors la consommation mobile de nos applications pour smartphone ? Avoir une idée de la quantité de données consommée pourrait vous éviter de vous inquiéter à l’avenir.

Les réseaux sociaux Facebook et Instagram

Facebook et Instagram sont parmi les plus grands et populaires réseaux sociaux au monde. Ils constituent un moyen fantastique et révolutionnaire de rester en contact avec votre famille ou vos amis, de partager ou de visionner des photos et des vidéos et de découvrir l’actualité. Cependant, à mesure que les réseaux sociaux se sont développés et que les applications sont devenues beaucoup plus riches en fonctionnalités, elles utilisent plus de données que jamais sur votre smartphone.

En règle générale, vous devez vous attendre à voir ces réseaux sociaux utiliser 1,5 Mo de données par minute si vous faites simplement défiler et lire des statuts ou des publications. Une fois que vous avez commencé à interagir, à regarder du contenu vidéo ou à envoyer des messages à des amis, cela peut atteindre 2,6 Mo par minute. Cela signifie que si vous passez une heure ou plus sur les réseaux sociaux chaque jour, vous pouvez utiliser jusqu’à 2,7 Go de données par mois. Cela ne prend même pas en compte les vidéos regardées, ni les données que l’application Facebook consomme en arrière-plan de votre smartphone, même lorsque l’application n’est pas ouverte.

WhatsApp

Les appels WhatsApp permettent aux utilisateurs d’appeler gratuitement d’autres utilisateurs WhatsApp. Cependant, une minute d’appel WhatsApp coûte environ 0,15 Mo à 0,20 Mo. Cela signifie qu’un appel de 5 minutes coûte environ 1 Mo de données 3G. La qualité des appels sur les réseaux 4G est correcte, mais sur du 2G, voire du 3G, il y a un décalage considérable. En outre, sur 2G, une minute d’appel WhatsApp coûte environ 0,35 Mo de la consommation mobile de nos applications. Ce qui est étonnamment supérieur à la 4G.

Waze

L’application Waze n’utilise pas autant de données. En fait, par rapport à d’autres applications similaires, c’est la plus économique en termes de consommation de données. La quantité moyenne de données utilisées par l’application Waze est d’environ 100 Mo par mois. Cette valeur peut augmenter ou diminuer en fonction de certains facteurs. La quantité de données qui sera utilisée dépend de la durée pendant laquelle vous utilisez l’application. L’application Waze utiliserait environ 0,23 Mo par heure.

Spotify Music

Avec un réglage par défaut sur Spotify Music, vous utiliserez en moyenne 2 Mo de données par morceau de 3 minutes. Cela peut monter rapidement jusqu’à 40 Mo par heure et près de 500 Mo toutes les 10 heures. La quantité de données consommées dépend avant tout de la qualité de la musique que vous écoutez. Plus la qualité de la musique est faible, moins vous utiliserez de données.