WhatsApp devient un chatbot de Vueling.

Dans une volonté de basculer toujours plus vers le tout numérique, la compagnie aérienne Vueling vient de mettre à disposition de ses clients un chatbot sur WhatsApp.

Le monde de l’aéronautique et des compagnies aérienne a su s’adapter et tirer parti du numérique. En effet, désormais avec votre smartphone vous pouvez passer le check-in de contrôle de l’aéroport et embarqué avec un billet numérique.

Pour ce faire, il suffit bien souvent d’installer l’application de la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez pour accéder à toutes les informations concernant votre vol.

Vueling franchi un cap avec cette fois un chatbot sur WhatsApp.

WhatsApp s’impose de plus en plus comme messagerie instantanée. Il faut dire que l’application (rachetée par Facebook) offre un usage simple et efficace. De fait, il suffit de l’installer et d’encoder son numéro de téléphone pour avoir directement un « compte « WhatsApp. Mais le plus intéressant, c’est que d’office tous vos contacts sont eux aussi informés que vous avez WhatsApp. Si eux même ont installé l’application bien sur.

Vueling franchit un cap supplémentaire en proposant désormais un assistant numérique sous WhatsApp. De fait, il suffira aux clients de la compagnie aérienne d’ajouter le numéro défini par la compagnie pour communiquer avec l’entreprise.

Du coup, Vueling prétend être » la première compagnie aérienne à introduire un service WhatsApp pour communiquer avec ses clients « .

Ainsi, il sera possible d’avoir des informations en temps réel sur le vol, les services…Les clients pourront aussi trouver des informations comme le cout d’un bagage en cabine, la dimension de ce bagage…

Une fonctionnalité rendue possible par l’intégration d’un chatbot issu d’une IA conversationnelle. Un système qui a été développé par Mindsay, une société spécialisée dans le domaine.

Cependant, pour le moment le chatbot ne comprend que les utilisateurs anglophone et espagnol. Pour ce qui est des autres langues il faudra encore patienter un peu.

Nous avons tenté l’expérience et nous devons reconnaitre que l’application semble pour le moins assez réactive et rapide.