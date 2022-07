Le Nissan Ariya nouveau arrive avec encore plus de connectivité.

Arrivé chez nous il y a deux ans, le Nissan Ariya entre dans la catégorie des crossover connectés full électrique.la marque asiatique annonce une nouvelle édition avec des batteries offrant jusqu’à 533 km d’autonomie. Aux dires de Nissan, il « réinvente la conduite électrique ».

Effet de serre, écologie, réchauffement climatique…autant d’excuse pour nous proposer des véhicules 100% électrique qui devraient selon certains spécialistes faire respirer notre planète. Pour d’autres en revanche c’est tout le contraire.

Le véhicule électrique bon ou mauvais pour la planète ? Difficile à dire si on étudie toutes les analyses des pros et anti électrique. Par ailleurs, avec une énergie toujours plus cher que ce soit au niveau du fuel ou de l’électricité, vers quoi faut-il se tourner ? Autant de questions qui n’empêchent cependant pas les constructeurs automobiles de se diriger vers l’électrique. C’est le cas chez Nissan également.

Nissan Ariya, premier crossover 100 % électrique de Nissan.

Alors, ce nouveau crossover a pour ambition d’accélérer la transition vers une conduite zéro émission.et pour séduire un large panel de consommateur, six versions sont désormais disponibles avec les ARIYA 2WD 63kWh, ARIYA 2WD 87 kWh, ARIYA e-4ORCE AWD 87 kWh en finition ADVANCE et EVOLVE offrant une autonomie allant jusqu’à 533 km.

Pour ce qui est de la motorisation, le constructeur japonais annonce que son modèle Nissan Ariya 87 kWh peut récupérer jusqu’à 350 kilomètres avec une charge rapide de 30 minutes à l’aide d’un chargeur CCS.

Une voiture qui profite de la nouvelle plateforme CMF-EV pour sa conception. Parmi les autres spécificités, on notera par exemple de série pour certaines vitres du double vitrage pour isoler encore un peu plus les passagers du bruit extérieur.

Et le connecté et la technologie dans tout ça ?

Le nouveau Nissan Ariya profite de l’expertise du Nissan LEAF et du retour des utilisateurs de ce modèle pour s’améliorer. Ainsi, ce nouveau crossover japonais 100% électrique est doté d’une immense planche de bord qui se compose de deux écrans de 12,3 pouces associés sur un seul bloc. Des écrans tactiles qui donnent accès à certaines informations.

Bien sûr, ce nouveau venu hérite également du système Nissan Connect du constructeur japonais. Ainsi, on retrouve l’assistant vocal qui permet d’activer certaines commandes à la voix. On notera aussi un planificateur d’itinéraire connecté qui calcule le meilleur trajet en tenant compte du trafic. Présent aussi la possibilité de connaitre l’état et la disponibilité des bornes de recharge et le niveau de charge de la batterie.

L’application NissanConnect Services permet de verrouiller/déverrouiller les portes à distance. En outre, il sera possible d’associer votre téléphone à la voiture via Apple CarPlay sans fil et Android Auto filaire. Le tout compatible avec Alexa.

Prix et Disponibilité.

Les tarifs de ce nouveau crossover japonais dépendent bien évidemment du modèle que vous choisirez, mais voici les prix que le constructeur automobile nous a fournis :