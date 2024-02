Le nouveau Mercedes CLE Cabriolet embarque la troisième génération du système d’infodivertissement MBUX.

Avec ce nouveau Mercedes CLE Cabriolet 2024, le constructeur allemand rajeunit sa gamme de cabriolets et le rend encore un peu plus high-tech. Un nouveau cabriolet 4 places proposé par Mercedes pour le plaisir des balades.

Mercedes, acteur majeur du secteur de l’automobile et un des constructeurs automobiles dits « Premium » poursuit dans l’innovation et donne au passage un coup de jeune à un de ses cabriolets « familiaux » en ce début d’année 2024.

Mercedes CLE Cabriolet 2024, un modèle plein de promesses.

Ce nouveau Mercedes CLE Cabriolet 2024 arrive en ce début d’année quelque peu pluvieux à moins que vous n’habitiez dans le sud de la France. Un modèle qui propose comme Équipement de série une capote acoustique, AIRCAP®, AIRSCARF®, son Pack mémoire, une cloison de coffre électrique, HANDS-FREE ACCESS et KEYLESS-GO.

Ce nouveau modèle est basé sur le modèle sportif CLE Coupé. Toutefois, la capote acoustique classique en tissu et d’autres détails de haute qualité lui confèrent un caractère qui lui est propre.

Un intérieur toujours plus connecté.

Effectivement, désormais ce nouveau modèle embarque une planche de bord entièrement numérique avec un écran de 12,3 pouces et l’écran central de 11,9 pouces au format portrait, orienté vers le conducteur. Des bandes lumineuses partent du cockpit, passent par les portes et les panneaux latéraux arrière et se prolongent derrière les sièges arrière.

L’offre de divertissement est hautement interactive et personnalisée. La troisième génération du système d’infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience) permet l’utilisation d’applications tierces telles que la plateforme de divertissement “TikTok”, le système de vidéoconférence “Zoom” ou “Audials”, un fournisseur de radio Internet et de podcasts. Le pack de divertissement MBUX est disponible en option via le Mercedes me Store. Il comprend la radio Internet, le streaming musical et un forfait de données d’un fournisseur tiers sélectionné.

En outre, avec cette troisième génération du système d’infodivertissement MBUX, il sera possible par exemple de créer des ambiances spécifiques comme par exemple « soirées en amoureux » qui diffuse une musique romantique via le système audio Bluetooth tout en associant l’éclairage d’ambiance avec une couleur rose. Il est également possible d’associer le téléphone aux écrans via Apple CarPlay et Android Auto.

Prix et Disponibilité.

Ce nouveau Mercedes CLE Cabriolet 2024 est disponible en versions CLE 220 d, CLE 200, CLE 300 4MATIC, CLE 450 4MATIC dès maintenant à la commande auprès des distributeurs. Il est proposé à partir de 74 650,00 euros TTC. Son lancement débutera au 2e trimestre 2024.