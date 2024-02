P3 Pro votre chargeur USB, Qi et qui fait aussi office de batterie portable.

Le P3 Pro serait-il le couteau suisse des geeks nomades qui ont constamment besoin d’énergie ? C’est ce qu’on pourrait croire quand on voit ce produit qui non seulement fait office de chargeur à la maison, mais qui fait aussi office de batterie portable lors de vos déplacements.

The InfinaCore Team est une startup basée à New York qui n’en est pas à son tout premier projet. En effet, la marque a déjà sorti il y a deux ans un drôle de chargeur exploitant la technologie MagSafe pour proposer une solution de charge sans fil. Cette fois la jeune entreprise new-yorkaise revient avec un produit légèrement différent, mais qui a déjà séduit plus de 1500 contributeurs.

P3 Pro, un tout-en-un qui cache bien son jeu.

Le P3 Pro de premier abord fait penser à un gros chargeur multi ports que vous viendrez brancher sur votre prise secteur pour alimenter plusieurs appareils soit via un port USB-A soit via deux ports USB-C.

Mais en plus, il est équipé d’une face magnétique (compatible MagSafe) qui permet de recharger un appariel doté de la technologie de charge par induction (du qi2). Le tout avec une taille d’environ 9cm de côté.

Et le P3 Pro ne se limite pas à cette fonction.

De fait, outre sa partie rechargeable filaire et sans fil, ce chargeur est également muni d’une batterie de 10000 mAh. De la sorte, lorsque vous le branchez à la maison, non seulement il alimente vos appareils, mais en plus il se recharge de sorte que lorsque vous êtes en déplacement, il sera en mesure de recharger vos appareils comme une batterie portable standard.

La startup annonce d’ailleurs une puissance de charge de sortie de 65W. Le boitier est également doté d’un système de fixation de prise murale interchangeable selon la zone du monde (prise US, prise EU, prise UK…).

Prix et Disponibilité.

Le P3 Pro est proposé actuellement sur le site de fonds participatif Kickstarter au prix de 79$ au lieu de 129$. Les premières livraisons sont prévues pour juin 2024 et le projet a déjà atteint 208000$sur un objectif de 23000$.