EPOS lance IMPACT 1000, un casque Bluetooth supra-auriculaire pour les télétravailleurs.

Avec son tout nouveau Epos IMPACT 1000, la marque EPOS entend proposer une solution pour tous ceux qui travaillent avec un casque sur les oreilles au quotidien et qui sont en contact direct avec des clients, des collègues…

Si vous nous suivez régulièrement vous avez déjà vu cette marque. Dans le cas contraire, sachez qu’ EPOS crée, fabrique et commercialise des solutions audio et vidéo de pointe pour les professionnels et la communauté gaming. Cette fois, la marque nous propose un nouveau produit audio pour les professionnels ou du moins ceux qui communiquent souvent par VoIP avec leurs collègues ou leurs clients.

EPOS lance IMPACT 1000, un casque micro haut de gamme.

De fait, la marque annonce ce nouveau casque une solution professionnelle haut de gamme, conçu pour répondre aux défis des environnements de travail modernes. La marque nous fait savoir que :

« Grâce à ses technologies puissantes et à ses fonctions conviviales, il atténue la fatigue cérébrale, réduit les sons perturbateurs et permet aux utilisateurs d’atteindre de nouveaux niveaux de productivité et de performance ».

Mais concrètement ça veut dire quoi ?

Ce casque tout d’abord se présente comme un casque micro mais sans fil doté du Bluetooth. Pour ce qui est justement de l’appairage via Bluetooth, ce casque EPOS IMPACT 1000 permet une triple connectivité Bluetooth qui permet de rester connectés à trois appareils en même temps.

Le casque est également doté d’une fonction « TalkThrough » qui permet aux utilisateurs de communiquer avec leurs collègues sans retirer l’oreillette. Le casque est également doté d’un éclairage à 360° sur l’écouteur pour signaler aux autres utilisateurs que le porteur du casque est en conversation.

On notera également la présence de la technologie ANC (annulation active du bruit) qui supprimera les bruits de fond indésirables pour une meilleure conversation téléphonique. En outre, La technologie d’apprentissage automatique d’EPOS analyse les environnements des utilisateurs 32 000 fois par seconde pour supprimer les sons perturbateurs.

Prix et Disponibilité.

Le casque EPOS IMPACT 1000 sera disponible dès le mois de juin 2023 et sera commercialisé selon sa version entre 269 et 409 euros.