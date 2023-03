Les nouveaux Yoga Slim 7 et le Yoga Slim 6 arrivent chez Lenovo.

Avec ses nouveaux PC portables Yoga Slim 7 et le Yoga Slim 6, Lenovo propose une nouvelle solution en matière de PC portable appelé aussi « ultra portable ». Des ordinateurs portables qui embarquent des processeurs AMD Ryzen et qui sont ultra-fins.

Lenovo revient donc une fois de plus sur une gamme qui séduit les utilisateurs les plus nomades en quête d’un ordinateur portable peu encombrant qu’ils pourront transporter n’importe où lors de leurs déplacements.

Yoga Slim 7, Yoga Slim 6 petit, mais avec une bonne configuration !

Alors au programme, deux machines somme toute très proches l’une de l’autre en matière de caractéristiques. De fait, pour ce qui concerne le processeur, les deux machines sont équipées par des processeurs AMD Ryzen, dont notamment au choix un processeur AMD Ryzen R7-7840U ou AMD Ryzen R5 – 7540U pour le Yoga Slim 6. Pour ce qui est de la mémoire embarquée, Lenovo propose des configurations avec 16Go ou 32Go mémoire.

L’écran embarqué pour les deux modèles est une dalle de 14.5 pouces avec une résolution de 2944×1840 pixels en 90 Hz ou une dalle de 14 pouces 2880×1880 pixels 120 Hz.

Yoga Slim 7.

Le Yoga Slim 7 est équipé d’une caméra FHD IR, de six haut-parleurs et une batterie de 70W. Niveau connectique, on trouve 3 ports USB-C, un port jack audio 3.5mm. Pour ce qui est de la connectivité, le Yoga Slim 7 hérite d’une connexion WiFi 6E et du Bluetooth: 5.1.

Yoga Slim 6.

Le Yoga Slim 6 quant à lui est doté d’une caméra FHD, d’un port USB 4.0 et un port USB-C, 1 port HDMI 2.1. Pour ce qui est de la connectivité, on retrouve une connexion WiFi 6E et du Bluetooth: 5.1.

Prix et Disponibilité.

Le Yoga Slim 7 (14,5″, 8) est proposé à partir de1 499 € et devrait être disponible en Europe à partir de juin 2023. Le Yoga Slim 6 (14″, 8) est proposé à partir de 899 € et devrait être disponible en Europe à partir de mai 2023.