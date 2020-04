AUTOMOWER® CLUB, la solution Husqvarna pour les robots tondeuses connectées.

L’année 2020 marque les 25 ans du premier robot tondeuse Automower® Husqvarna. Et pour fêter cela, la marque lance une nouvelle solution baptisée AUTOMOWER® CLUB. Une solution pour les clubs de sports qui ont besoin de tondre leur gazon.

Ainsi, voilà 25 ans que la marque s’est lancés dans les robots tondeuses. Et au fil du temps, les modèles se sont perfectionnés et surtout, ils se sont connectés. Ainsi, désormais, il n’est plus nécessaire de surveiller son robot tondeuse de manière visuel. En effet, les modèles comme le modèle Automower® 550 sont connectés et sont pilotés depuis le smartphone.

Au départ quand nous décidons d’acheter une maison, nous voulons une belle et grande pelouse. Mais très vite, arrive le problème de la tondre. En effet, pour les plus « gourmand » ils se retrouvent à perdre 3 heures de leur Weekend à tondre cette pelouse.

Et si c’est le cas pour un particulier, que dire pour les clubs de foots, rugby, et autre clubs de sport ayant du gazon à gérer. Avec les robots tondeuses, ce n’est plus un souci.

AUTOMOWER® CLUB, un câble, une application, plusieurs tondeuses.

Ainsi, la marque on vous le disait met à jour ses fonctionnalités et services et propose AUTOMOWER® CLUB. Avec Automower® Club il est possible d’utiliser jusqu’à 3 robots tondeuses Automower® sur le même fil périphérique délimitant la zone de tonte.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Husqvarna offre une meilleure modularité en matière de superficie de tonte et une coupe plus rapide. Sans pour autant devoir repasser un fil. En effet, avec AUTOMOWER® CLUB, il est possible d’utiliser jusqu’à 3 robots tondeuses Automower® 550.

Des robots tondeuses qui sont gérés avec une seule application pour smartphone. Par ailleurs, autre point intéressant, ce sera donc le même câble qui délimite la surface de tonte qui servira de limite pour les trois robots tondeuses.

Automower® 550, connecté et géré via smartphone.

Effectivement ; si en décembre dernier on vous avait parlé du modèle Automower® 305n cette fois c’est le modèle Automower® 550 qui est dans ce cas utilisé. Pour rappel, ce robot tondeuse offre une Capacité de surface de tonte de 5000 m². Le temps moyen de charge est d’environ 60 minutes. De plus, le robot tondeuse supporte des pentes jusqu’ à 45 %.