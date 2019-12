Automower® 305 est le nouveau robot de tonte connecté de Husqvarna.

Alors que nous arrivons à la fin de l’année dans une période automne-hiver, Husqvarna pense déjà au printemps et à l’été et nous dévoile son prochain robot de tonte connecté Automower® 305.

Depuis quelques années maintenant, un nouvel objet connecté est venu s’installer dans nos jardins et prairies. Cet objet connecté n’est autre que le robot tondeuse. Un appareil qui vous évite de devoir tondre la pelouse tous les weekends et perdre des heures alors qu’il fait beau et que vous pourriez en profiter.

Et sur le marché des robots de tonte connectés, une marque a su se positionner en leader et être une référence en la matière. Cette marque c’est Husqvarna. La marque est en effet un poids lourd dans le domaine et propose des modèles du plus petit au plus gros. Des modèles pour couvrir une petite pelouse plate à un terrain de plusieurs ares et avec un fort dénivelé.

Automower® 305, la relève assurée pour les jardins de 600m².

Ce nouveau modèle reprend certains codes des versions précédentes tout en améliorant certaines spécificités techniques. Ainsi le robot de tonte Automower® 305 est équipé des dernières innovations Husqvarna.

Ce modèle et donc plus intuitif et plus intelligent que les versions précédentes. Il peut détecter et tondre dans les passages étroits de 60 cm de large contre 85 cm pour la plupart des autres modèles.

« Comme tous les robots de tonte Automower® Husqvarna, les éléments climatiques n’ont pas de prise sur lui puisqu’il peut être mis en route, même par temps de pluie. Polyvalent et intuitif, il intègre aussi un mode tonte adaptative qui lui permet d’ajuster automatiquement son temps de tonte selon la pousse de l’herbe » souligne la marque.

À noter qu’il est doté de 4 roues crantées et d’un châssis « étanche » qui permet de le nettoyer au tuyau d’arrosage.

Connectivité Bluetooth et compatible Google Home ou Alexa.

De fait, pour ce qui est de sa partie connectée, du Bluetooth. De la sorte, il pourrait être piloté depuis un smartphone et l’application Automower® Connect. Et avec en prime, le kit Automower® Connect (en option pour 299 euros) , une compatibilité avec les assistants Google Home ou Alexa d’Amazon.

De plus il est également compatible avec IFTTT de quoi l’associé à votre maison connectée ou domotisée.