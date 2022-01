Novabot, le robot tondeuse sans fil de périmètre et connecté.

Avec ce nouveau robot tondeuse Novabot, la jeune entreprise américaine Novabot LFI basée à Philadelphia aux United States entend proposer un robot tondeuse d’un nouveau genre. Particularité de ce robot, il n’a pas besoin de câble de périmètre !

Le marché du robot tondeur a explosé ces dernières années et nous avons déjà eu l’occasion notamment de vous présenter en test certains modèles.

Il est vrai que ce nouveau venu à la maison est un outil plus qu’intéressant, car il offre la possibilité d’avoir une belle pelouse coupée sans devoir le faire soi-même ! Ainsi, les robots tondeuses ont séduit tous les propriétaires qui veulent profiter à la fois d’une belle pelouse, et de leur weekend pour en profiter.

Novabot, connecté et pas de fil de périmètre.

La toute grosse particularité de ce modèle est bien sûr le fait de ne pas à avoir la nécessité de placer un câble en terre pour délimiter la zone de tonte. Ce robot tondeuse est équipé d’une caméra panoramique à 360°. C’est cette caméra couplée à un processeur IA qui va évaluer où le robot tondeuse doit passer pour tondre votre pelouse.

Par ailleurs, le Novabot est connecté et peut être associé à votre smartphone. Grâce à l’application qui lui est dédiée, il est possible d’avoir un aperçu de l’ état de tonte, des endroits où le robot tondeuse est passé ou d’établir un plan de tonte.

GPS, alerte éloignement…

Equipé d’une balise GPS, il est également possible de définir une zone dans laquelle le robot tondeuse Novabot ne doit pas s’écarter. Dans le cas contraire, une alarme se met en service sur votre smartphone.

Pour ce qui est de la tonte, le Novabot est disponible en deux versions. Une première version destinée aux pelouses et terrains de moins de 1000 m² et une seconde version pour les surfaces jusqu’à 2000 m².

En outre, la marque annonce une utilisation même sur les surfaces plus complexes. Ainsi, elle annonce que son Novabot est en mesure de tondre sur des terrains avec des pentes de 45%.

Design et fonction caméra.

Le robot tondeuse Novabot offre un look pour le moins surprenant. Mais au-delà de cela, il est également doté d’un système de détection d’objet qui lui permettra de les contourner. Il est possible de régler la haute de coupe entre 20mm et 70mm. Mais le plus intéressant, c’est sa caméra. Une caméra qui lui permet non seulement de se diriger, mais qui permettra également de faire office de système de sécurité. La marque déclare :

« La vue panoramique à 360° vous permet d’utiliser le Novabot comme un système de sécurité domestique pour détecter les objets inconnus, les mouvements soudains et les activités anormales et vous alerter via l’application Nova. »

Enfin, comme tout bon robot tondeuse, le Novabot est IPX6 (résistant à la pluie) et viendra se charger de manière automatique en cas de fin de batterie sur sa base.

Prix et Disponibilité.

Le Novabot N1000 SP est proposé actuellement sur le site d’indiegogo au prix de 1147€, alors que le Novabot N2000 SP (superficie jusqu’à 2000m²) est lui proposé au prix de 1411€. Les premiers robots tondeuses seront livrés pour juillet 2022.