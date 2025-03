Bon plan : 70€ de réduction sur le casque SONY WH-1000XM4 Noir

Le casque SONY WH-1000XM4 Noir est actuellement proposé avec une réduction de 70€, une opportunité à ne pas manquer pour les amateurs de musique en quête d’une expérience sonore exceptionnelle.

Une réduction de bruit inégalée

Le SONY WH-1000XM4 est doté de la technologie de réduction de bruit active, permettant une immersion totale dans votre musique en éliminant les bruits environnants. Que ce soit dans les transports en commun ou au bureau, profitez d’un son pur sans distractions.

SONY WH-1000XM4 Noir, Une qualité sonore exceptionnelle

Ce casque offre une réponse en fréquence de 4 Hz à 40 000 Hz, garantissant des basses profondes et des aigus cristallins. Les transducteurs de 40 mm avec diaphragme en polymère à cristaux liquides assurent une reproduction fidèle de chaque note.

Une autonomie prolongée

Avec jusqu’à 30 heures d’autonomie, le WH-1000XM4 vous accompagne tout au long de la journée. De plus, une charge rapide de 10 minutes offre jusqu’à 5 heures d’écoute, idéal pour les emplois du temps chargés.

Des fonctionnalités intelligentes

Le casque intègre des capteurs tactiles pour contrôler la lecture, le volume et les appels. Il est également compatible avec les assistants vocaux tels qu’Alexa et Google Assistant, facilitant l’accès à vos playlists et informations.

Un design confortable et pratique

Son design circum-aural et ses coussinets en mousse à mémoire de forme offrent un confort optimal, même lors d’écoutes prolongées. Le casque est pliable, facilitant son transport dans l’étui fourni.

Récapitulatif technique :