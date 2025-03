Bon plan : 300€ de remise sur l’Apple iPhone 14 Plus Minuit 256Go 5G

L’Apple iPhone 14 Plus en version 256 Go et finition Minuit bénéficie actuellement d’un bon plan alléchant avec 300€ de remise immédiate. Une belle opportunité pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone puissant, élégant et compatible 5G, tout en réalisant des économies substantielles.

Un grand écran Super Retina XDR pour un confort visuel optimal

Avec son écran Super Retina XDR de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Plus assure une qualité d’affichage exceptionnelle. La dalle OLED affiche une résolution de 2778 x 1284 pixels à 458 ppp, offrant des contrastes profonds et des couleurs éclatantes. Idéal pour les vidéos, les jeux et la navigation, l’écran est également protégé par la technologie Ceramic Shield.

Puissance interne : la puce A15 Bionic fait toute la différence

Le smartphone est propulsé par la puce A15 Bionic avec un CPU 6 cœurs et un GPU 5 cœurs. Cette architecture permet des performances rapides et stables, tout en optimisant l’autonomie. Que ce soit pour le multitâche, le gaming ou la retouche photo, l’iPhone 14 Plus offre une fluidité remarquable.

Une double caméra pour des photos toujours réussies

La gamme du constructeur s’agrandit avec un système de double caméra arrière de 12 Mpx. L’objectif principal à ouverture ƒ/1,5 capte plus de lumière, tandis que l’ultra grand-angle offre un champ de vision élargi. Les fonctions Deep Fusion, Smart HDR 4 et le mode Nuit permettent d’obtenir des clichés détaillés dans toutes les conditions de luminosité.

Une autonomie conçue pour durer toute la journée

L’iPhone 14 Plus se démarque également par son autonomie. Grâce à la synergie entre le matériel et la puce A15 Bionic, le smartphone assure jusqu’à 26 heures de lecture vidéo. Une performance qui conviendra aux utilisateurs intensifs à la recherche d’un appareil fiable du matin au soir.

Connexion 5G et sécurité avancée

Avec la 5G intégrée, le téléchargement de contenus, les appels vidéo et la navigation deviennent quasi instantanés. Le smartphone intègre aussi la détection des accidents, la fonction d’appel d’urgence par satellite et Face ID pour la reconnaissance faciale. Un condensé de sécurité et de connectivité.

Récapitulatif technique

Écran : 6,7 pouces Super Retina XDR OLED, 2778 x 1284 px

Processeur : A15 Bionic, 6 cœurs CPU, 5 cœurs GPU

Caméras : Double capteur arrière 12 Mpx, ultra grand-angle, mode Nuit, Deep Fusion

Autonomie : Jusqu’à 26h de lecture vidéo

Stockage : 256 Go

Connectivité : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

Sécurité : Face ID, détection d’accidents, appel d’urgence

Coloris : Minuit