Prime Day : enceintes Polk Audio SR2 en offre spéciale

7 octobre 2025

Les Polk Audio SR2 sont des enceintes sans fil conçues pour compléter un système home cinéma. Elles assurent une restitution surround claire et stable grâce à une connexion dédiée. Leur format compact facilite l’installation, que ce soit sur un meuble ou au mur, pour une expérience immersive.

Prix conseillé : 178,99 EUR28%

Prix : 128,99 EUR

Caractéristiques techniques :

  • Grand son TV - Grâce à la prise en charge de Dolby et DTS la barre de son Polk React et MagniFi 2 offre un son Surround virtuel et donc bien plus que les haut-parleurs TV intégrés
  • Système de son surround : vous n'avez pas besoin de récepteur AV pour profiter d'un son surround Home Cinéma avec Polk, avec le Polk SR2, vous pouvez étendre votre système audio TV à un véritable son 5.1
  • 5.1 Système de climatisation avec système de connexion polarisée - Ajoutez le haut-parleur Surround Polk SR2 à la barre de son Polk React TV avec Alexa intégré - Avec un Polk React Sub supplémentaire, vous obtenez un système de son home cinéma sans fil 5.1
  • Système d'information 5.1 avec pôle MAGNIFI 2 - Ajoutez le haut-parleur Surround Polk SR2 à la barre de son Polk MagniFi 2 TV avec Google Chromecast pour un système de son home cinéma sans fil 5.1
  • Puissance étonnante - L'amplificateur de chaque haut-parleur fournit un pilote spécialement adapté pour vous offrir un son Surround exceptionnel pour vos plus beaux moments de films
Prix conseillé : 178,99 EUR –28%

Prix : 128,99 EUR

