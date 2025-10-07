Prime Day : enceintes Polk Audio SR2 en offre spéciale

Les Polk Audio SR2 sont des enceintes sans fil conçues pour compléter un système home cinéma. Elles assurent une restitution surround claire et stable grâce à une connexion dédiée. Leur format compact facilite l’installation, que ce soit sur un meuble ou au mur, pour une expérience immersive.

Caractéristiques techniques :

Grand son TV - Grâce à la prise en charge de Dolby et DTS la barre de son Polk React et MagniFi 2 offre un son Surround virtuel et donc bien plus que les haut-parleurs TV intégrés

Système de son surround : vous n'avez pas besoin de récepteur AV pour profiter d'un son surround Home Cinéma avec Polk, avec le Polk SR2, vous pouvez étendre votre système audio TV à un véritable son 5.1

5.1 Système de climatisation avec système de connexion polarisée - Ajoutez le haut-parleur Surround Polk SR2 à la barre de son Polk React TV avec Alexa intégré - Avec un Polk React Sub supplémentaire, vous obtenez un système de son home cinéma sans fil 5.1

Système d'information 5.1 avec pôle MAGNIFI 2 - Ajoutez le haut-parleur Surround Polk SR2 à la barre de son Polk MagniFi 2 TV avec Google Chromecast pour un système de son home cinéma sans fil 5.1

Puissance étonnante - L'amplificateur de chaque haut-parleur fournit un pilote spécialement adapté pour vous offrir un son Surround exceptionnel pour vos plus beaux moments de films

