Prime Day : le Beats Solo 4 Rose pâle en promotion

Le casque Beats Solo 4 dans sa version rose pâle combine design iconique et qualité sonore. Léger et pliable, il convient à un usage quotidien, avec une autonomie prolongée et une compatibilité Bluetooth étendue. Ce modèle est apprécié pour son confort et sa finition soignée. Durant le Prime Day, il fait partie des offres mises en avant sur Amazon.

Prix conseillé : 169,00 EUR –24%

Prix : 129,00 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Architecture acoustique personnalisée et transducteurs améliorés pour un son Beats puissant.

Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête.

Ergonomie ultralégère pour un confort durable. Arceau flexible et coques d’écouteurs ergonomiques et ajustables pour un maintien idéal.

Coussinets UltraPlush pour un confort inégalé et durable.

Jusqu’à 50 heures d’autonomie.

