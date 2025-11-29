Black Friday Week‑End : Cookeo MOULINEX CE851HF à 169,99 € — ce qu’il faut savoir

Ce week‑end Black Friday, le multicuiseur intelligent Cookeo de Moulinex revient en promotion à 169,99 €, une belle réduction sur le prix conseillé.

La marque Moulinex, depuis longtemps présente dans les cuisines européennes, étoffe son catalogue avec ce modèle pratique et largement accessible, pensé pour faciliter la préparation des repas quotidiens.

Une polyvalence optimale pour cuisiner vite et bien

Le Cookeo CE851HF combine 6 modes de cuisson — cuisson sous pression, vapeur, mijoter, cuisson lente, dorer et réchauffer — ce qui permet de couvrir un large spectre de besoins : légumes vapeur, mijotés, plats mijotés, viandes, risottos, etc.

Avec sa cuve de 6 L, il peut préparer des repas pour 2 à 6 personnes — idéal pour une famille ou pour anticiper les repas de plusieurs jours.

Recettes intégrées et simplicité d’usage

Le multicuiseur embarque 150 recettes préprogrammées, affichées pas à pas, ce qui rend son utilisation accessible même aux cuisiniers débutants.

Une fois la recette sélectionnée, l’appareil ajuste automatiquement la cuisson, avec maintien au chaud lorsque le plat est prêt : fini la surveillance constante, place à la tranquillité.

Gain de temps et cuisson rapide

Grâce au mode cuisson sous pression, certaines préparations — pommes de terre, couscous, risotto, etc. — peuvent être prêtes en 15 à 30 minutes seulement.

Cet appareil s’adresse particulièrement à ceux qui veulent cuisiner maison sans y consacrer beaucoup de temps.

Confort et entretien simplifié

La cuve anti‑adhésive est amovible et compatible lave‑vaisselle, ce qui simplifie grandement le nettoyage.

De plus, Moulinex indique une disponibilité des pièces détachées pendant 15 ans, gage d’un appareil durable sur le long terme.

Idéal pour qui ?

Pour les familles ou petits foyers (2 à 6 personnes).

Pour ceux qui veulent gagner du temps sans sacrifier la qualité des plats.

Pour les cuisiniers débutants ou peu expérimentés, grâce aux recettes guidées.

Pour les personnes soucieuses de la durabilité et de l’entretien facile.

Récapitulatif technique :

Capacité : 6 L (jusqu’à 6 personnes)

Modes de cuisson : 6 (pression, vapeur, mijoter, lente, dorer, réchauffer)

Recettes intégrées : 150

Puissance : 1600 W

Cuve anti‑adhésive, amovible, compatible lave‑vaisselle

Maintien au chaud, départ différé, minuterie, signal sonore de fin de cuisson

Poids : 6,4 kg

Dimensions : environ 36,4 × 32 × 37,8 cm

Conclusion

Le Cookeo CE851HF apparaît comme un choix pragmatique pour quiconque cherche à simplifier la cuisine quotidienne sans passer ses soirées derrière les fourneaux. En promotion à ~170 €, il offre un bon rapport qualité‑prix, combinant rapidité, polyvalence et facilité d’usage — un compagnon utile pour les repas de tous les jours.