Prime Day : le Google TV Streamer 4K en promotion

Le Google TV Streamer 4K transforme n’importe quel téléviseur HDMI en une interface connectée complète. Compatible avec la 4K HDR et Google Assistant, il offre un accès direct à de nombreux services de streaming. Ce modèle est actuellement en promotion sur Amazon pour le Prime Day.

Prix conseillé : 119,00 EUR –16%

Prix : 99,99 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Google TV Streamer (4K) diffuse vos divertissements préférés rapidement, facilement et de façon personnalisée. Profitez des performances rapides, de la navigation responsive et des recommandations sur mesure de l'appareil de streaming le plus abouti de Google.

Des performances incroyables et des recommandations personnalisées.

Résolution jusqu'à 4K avec HDR Dolby Vision, pour des détails ultraréalistes et captivants.

Retrouvez les films et séries de toutes vos plateformes au même endroit.

Un processeur 22 % plus rapide et deux fois plus de mémoire pour un streaming fiable.

Prix conseillé : 119,00 EUR –16%

Prix :

99,99 EUR

Acheter sur Amazon