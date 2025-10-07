Offre Amazon : CROSSCALL Stellar-M6, smartphone durci

Le CROSSCALL Stellar-M6 est un smartphone renforcé destiné aux environnements exigeants. Résistant à l’eau, à la poussière et aux chocs, il s’adresse aux professionnels du terrain et aux utilisateurs recherchant un appareil robuste. Il intègre une batterie longue durée et une compatibilité complète avec les réseaux 5G.

Caractéristiques techniques :

MAJ d’OS sous condition de compatibilité Android 14 > 20

Maintien des patchs de sécurité Nov 2024 > Dec 2032

Étanche & Résistant (Norme IP 68)

Écran compact de 6;1 pouces

3 boutons d'actions activables

