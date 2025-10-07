Ce qu'il ne fallait pas manquer :

Offre Amazon : CROSSCALL Stellar-M6, smartphone durci

CROSSCALL Stellar-M6

Publié par : David Peruch 7 octobre 2025

Le CROSSCALL Stellar-M6 est un smartphone renforcé destiné aux environnements exigeants. Résistant à l’eau, à la poussière et aux chocs, il s’adresse aux professionnels du terrain et aux utilisateurs recherchant un appareil robuste. Il intègre une batterie longue durée et une compatibilité complète avec les réseaux 5G.

CROSSCALL Stellar-M6 - Smartphone débloqué 5G (Écran: 6;1 Pouces - 128 Go - Nano et/ou Micro-SIM - Android 14)

Prix conseillé : 499,90 EUR24%

Prix : 379,89 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

  • MAJ d’OS sous condition de compatibilité Android 14 > 20
  • Maintien des patchs de sécurité Nov 2024 > Dec 2032
  • Étanche & Résistant (Norme IP 68)
  • Écran compact de 6;1 pouces
  • 3 boutons d'actions activables
