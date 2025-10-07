Bon Plan Prime Day : Google Pixel 10 à prix réduit sur Amazon

Le Google Pixel 10 poursuit la lignée des smartphones de la marque en intégrant la dernière génération de puce Tensor. Il propose un affichage fluide, une optimisation photo renforcée par l’intelligence artificielle et un suivi logiciel étendu. Son design minimaliste conserve les codes visuels de la gamme Pixel.

Prix conseillé : 1 197,35 EUR –2%

Prix : 1 178,99 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Nouveau téléobjectif avec zoom haute résolution jusqu'à x20.

Conçu pour Gemini, votre assistant IA.

Une conception haut de gamme ultra-résistante.

Des écouteurs conçus pour un confort inégalé.

Les Pixel Buds 2 sont petits, légers et confortables. Utilisez le stabilisateur rotatif pour maintenir vos écouteurs en place lorsque vous faites du sport, ou ajustez-les dans l'autre sens pour un confort longue durée.

Prix conseillé : 1 197,35 EUR –2%

Prix :

1 178,99 EUR

Acheter sur Amazon