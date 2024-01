ASUS présente le Zenbook DUO au CES de Las Vegas.

A l’occasion du CES, Asus a présenté son Zenbook DUO, le premier ordinateur portable à double écran OLED de 14 pouces au monde. L’occasion pour le constructeur de monter qu’il ne cesse d’imaginer et de concevoir des produits toujours plus dingues.

Le salon de Las Vegas a fermé ces portes, mais nous avons encore beaucoup de nouveaux produits à vous faire découvrir. En effet, cette année a été un bon cru et les nouveautés n’ont pas manqués, notre temps bien par contre. Et parmi ces nouveautés un nouvel ordinateur portable signé Asus.

ASUS Zenbook DUO (2024), deux écrans sinon rien !

Voilà déjà deux ans que nous vous avions présenté un ordinateur portable peu commun, l’Asus Zenbook Duo UX481. Un ordinateur portable qui avait décidé de remplacer le clavier pour un second écran offrant de nombreuses nouvelles possibilités.

Cette fois, Asus sort le nouveau Zenbook DUO (2024) UX840. Dans la continuité des modèles précédents ce nouveau venu chez Asus s’offre deux écrans tactiles3K 120Hz OLED de 14 pouces proposant un format 16 :10 reliés par une charnière à 180° pour étendre instantanément l’espace de travail visuel jusqu’à 19,8 pouces. Le tout sur un ordinateur portable ultra compact et qui ne pèse que 1,35 kg.

Niveau processeur, on retrouve cette fois un processeur Intel Core™Ultra 9 intégrant une unité de traitement neuronal (NPU) pour l’accélération de l’IA, jusqu’à 32Go de mémoire LPDDR5x, jusqu’à un disque SSD PCIe®4.0 de 2To.

On notera au passage la présence d’une batterie longue durée de 75 Wh et un système audio Dolby Atmos® certifié par Harman Kardon.

Connectivité sans fil dépourvue de Wi-Fi 7.

Ce nouveau venu intègre donc du Wi-Fi et du Bluetooth. Pour ce qui est du Wi-Fi, pas de Wi-Fi 7 sur ce nouveau venu. Sans doute la norme étant encore trop fraiche au moment de la conception et de l’intégration. Pour ce qui est du Bluetooth, l’ASUS Zenbook DUO (2024) bénéficie du Bluetooth 5.3.

On notera également la présence d’une caméra infrarouge FHD (1080p) compatible avec Windows Hello et ASUS AiSense. Pour ce qui est de la connectique, l’utilisateur bénéficiera de deux ports Thunderbolt™4 Type-C®, d’un port USB 3.2 Gén. 1 Type-A et d’un port HDMI®2.1 (TMDS). On terminera par la présence d’un jack audio 3.5MM.

Prix et Disponibilité.

Le ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406(à double écran 120Hz)sera disponible en France début février2024, à partir de 2 399 € TTC prix public conseillé.