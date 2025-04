Bon plan Apple : 300€ de remise immédiate sur le MacBook Air 13″ M2 chez Boulanger

Le MacBook Air, ordinateur portable emblématique d’Apple, s’affiche aujourd’hui à prix réduit dans une configuration musclée : 16 Go de mémoire unifiée, processeur M2, stockage SSD de 256 Go. Une offre qui mérite le détour, notamment pour les amateurs de technologie en quête de puissance et de mobilité.

La chaîne française Boulanger étoffe son catalogue de bons plans tech avec une promotion significative sur ce modèle phare. Proposé à 300€ de moins que son tarif habituel, le MacBook Air 13″ M2 en coloris Minuit se positionne comme une référence incontournable pour le travail nomade, la création et le confort au quotidien.

💻 MacBook Air 13″ M2, Un design ultra-portable toujours aussi séduisant

Le MacBook Air M2 conserve son ADN : finesse, légèreté et élégance. Son châssis redessiné et compact pèse à peine 1,24 kg, le rendant idéal pour les utilisateurs toujours en mouvement. Son coloris “Minuit”, subtil mélange de bleu foncé et de noir, lui confère une allure résolument moderne et sobre.

⚡ Performances équilibrées : CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, 16 Go de RAM

La machine embarque la puce Apple M2, fruit de la nouvelle architecture ARM conçue par la marque. Le processeur 8 cœurs, combiné à un GPU de 8 cœurs et 16 Go de mémoire unifiée, garantit une fluidité exemplaire, même en multitâche intensif. Montage vidéo, retouche photo, navigation simultanée : rien ne lui résiste.

🔋 Une autonomie taillée pour les longues sessions

Grâce à son efficacité énergétique, le MacBook Air M2 offre jusqu’à 18 heures d’autonomie en lecture vidéo. De quoi assurer une journée complète de travail sans avoir à recharger. Idéal pour les professionnels, étudiants et voyageurs réguliers.

🎨 Écran Liquid Retina 13,6″ : finesse et couleurs éclatantes

Avec son écran Liquid Retina de 13,6 pouces, Apple mise sur une dalle lumineuse, précise et immersive. Les bordures affinées permettent de profiter d’une surface d’affichage généreuse sans compromettre l’encombrement. Les couleurs sont fidèles, les contrastes maîtrisés : un bonheur pour les yeux.

🔌 Connectivité modernisée et recharge magnétique

Le constructeur élargit les possibilités avec deux ports Thunderbolt 4 pour la transmission rapide de données, un connecteur MagSafe 3 pour une recharge sécurisée, et une prise jack 3,5 mm toujours présente. Le Wi-Fi 6 assure des connexions stables et rapides, tandis que le Bluetooth 5.0 gère les périphériques sans fil.

🔧 Récapitulatif technique