Garmin Vivoactive 6 : la nouvelle montre connectée pour sportifs exigeants

Garmin étend son écosystème avec la Vivoactive 6, une montre connectée pensée pour le sport et le bien-être. Affichant un design épuré et un éventail de fonctions élargi, ce nouveau modèle s’adresse aux utilisateurs qui veulent suivre leur santé sans compromis sur le style.

Depuis plus de trois décennies, Garmin s’est imposé comme une référence dans l’univers du GPS et des wearables. La marque étoffe sa gamme avec des montres connectées à la fois robustes, polyvalentes et centrées sur la performance.

Un écran AMOLED plus lumineux et un boîtier retravaillé

La Garmin Vivoactive 6 arbore un écran AMOLED de 1,2 pouce, plus lumineux que son prédécesseur, pour une lisibilité optimale en extérieur comme en intérieur. Le boîtier de 42 mm conserve des lignes sobres, avec une lunette en métal et plusieurs finitions disponibles. La navigation a été fluidifiée grâce à une interface remaniée et deux boutons latéraux qui facilitent l’accès aux menus.

Plus de 50 profils sportifs intégrés

Le constructeur s’adresse à une audience large avec une prise en charge d’environ 50 sports : course à pied, vélo, natation (piscine et eau libre), ski, musculation, yoga ou encore HIIT. Garmin intègre aussi des métriques avancées telles que la puissance de course ou les dynamiques de course pour affiner l’analyse de la performance. Les plans PacePro et la navigation GPS enrichissent l’expérience pour les coureurs les plus engagés.

Des outils santé intelligents et en continu

La montre ne se limite pas à la pratique sportive. Elle surveille 24h/24 la fréquence cardiaque, le niveau de stress, le SpO2 (oxygène sanguin), l’activité respiratoire, ou encore les phases de sommeil. Garmin inaugure ici une alarme intelligente, capable d’analyser les cycles de sommeil pour réveiller l’utilisateur au moment idéal. L’objectif est clair : améliorer la récupération tout en réduisant la fatigue au réveil.

Une autonomie revue à la hausse et stockage étendu

Avec jusqu’à 11 jours d’autonomie en mode montre connectée et 21 heures en mode GPS, la Vivoactive 6 tient la distance. Le doublement du stockage interne (8 Go) permet d’embarquer ses playlists Spotify ou Deezer, avec écoute hors ligne. Le suivi GPS s’appuie sur un large éventail de satellites : GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou et QZSS.

Une montre taillée pour le quotidien connecté

En plus du sport et de la santé, Garmin propose les fonctionnalités attendues d’une montre connectée moderne : notifications intelligentes, paiement sans contact via Garmin Pay, et personnalisation des cadrans via l’application Connect IQ. Ces options transforment la Vivoactive 6 en un allié du quotidien, aussi bien au bureau que pendant les entraînements.

Récapitulatif technique

Écran : AMOLED 1,2″, résolution 390 x 390 px

Boîtier : 42 mm, métal, plusieurs finitions

Profils sportifs : 50+, incluant running, vélo, natation, HIIT, yoga

Fonctionnalités sportives avancées : Puissance de course, dynamiques de course, PacePro, navigation GPS

Capteurs santé : FC, SpO2, stress, respiration, sommeil

Alarme intelligente : Analyse des cycles de sommeil

Autonomie : Jusqu’à 11 jours (montre), 21h (GPS)

GPS : Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS)

Stockage : 8 Go pour la musique

Fonctions connectées : Notifications, Garmin Pay, Connect IQ

