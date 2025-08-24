Bon plan du dimanche : le MacBook Air 13″ M4 sous la barre des 1000€

Dans un marché du laptop en perpétuelle évolution, Apple surprend ce dimanche avec une offre inattendue : le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M4 affiché à moins de 1000€. Une opportunité rare pour les amateurs de puissance sobre et de design maîtrisé.

Caractéristiques techniques :

Le constructeur californien poursuit l’expansion de sa gamme MacBook Air avec une nouvelle génération animée par la puce M4. C’est chez Boulanger que ce modèle s’affiche à prix cassé, rendant cette machine premium accessible à un plus large public.

Une puce M4 qui fait la différence

Le MacBook Air M4 incarne une montée en puissance significative dans la lignée des Mac sous silicium Apple. Avec 10 cœurs CPU et 8 cœurs GPU, la puce M4 surpasse les générations précédentes (notamment les M1 et M2) en matière de traitement multitâche, de consommation énergétique et d’efficacité thermique. Le tout dans un silence absolu, grâce à l’absence de ventilateur, fidèle à l’ADN de la gamme Air.

Un écran Retina calibré pour le quotidien

L’écran Retina de 13,6 pouces conserve ses fondamentaux : luminosité homogène, contraste précis, et reproduction fidèle des couleurs. Il s’impose comme un outil de travail aussi agréable pour les créateurs que pour les utilisateurs bureautiques. Le traitement antireflet et la prise en charge du True Tone renforcent le confort visuel au quotidien.

Une portabilité sans compromis

Avec seulement 1,24 kg sur la balance, ce MacBook Air M4 reste un modèle de finesse et de légèreté. Son autonomie, estimée à environ 18 heures en lecture vidéo, garantit une journée complète d’utilisation sans contrainte de recharge. Idéal pour les déplacements fréquents, il combine élégance et efficacité énergétique.

Une configuration équilibrée

La version en promotion chez Boulanger intègre 16 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage SSD. Ce duo assure une fluidité constante pour les usages multitâches, le traitement de photos ou la gestion de gros fichiers. Bien que l’espace disque puisse sembler modeste pour les créatifs, il convient à la majorité des utilisateurs nomades.

Une offre à surveiller de près

Proposé habituellement autour de 1299€, ce MacBook Air M4 est affiché à 999€ chez Boulanger. Une réduction nette qui le rend plus attractif que jamais. Cette baisse de prix, ponctuelle ou non, démontre que les revendeurs n’hésitent plus à casser les barrières tarifaires autour des produits Apple, souvent jugés inaccessibles. Un bon plan à considérer rapidement, les stocks étant souvent limités.

Récapitulatif technique