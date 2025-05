French Days : Casque BOSE QuietComfort SC Noir à prix cassé

En pleine période des French Days, une promotion attire particulièrement l’attention des amateurs de son : le casque Bose QuietComfort SC Noir est proposé à seulement 199 €, un tarif bien en dessous de son prix habituel. Une belle occasion de mettre la main sur un modèle haut de gamme signé Bose.

LIEN D’ACHAT : Casque BOSE QuietComfort SC Noir à prix cassé

La marque Bose n’est plus à présenter dans l’univers de l’audio. Connue pour ses technologies de réduction active du bruit et son expertise sonore, l’entreprise américaine étoffe son catalogue avec des produits toujours plus performants et épurés. Le QuietComfort SC Noir vient renforcer une gamme déjà bien fournie.

Réduction de bruit active : un vrai confort au quotidien

Le Bose QuietComfort SC embarque une technologie de réduction active du bruit qui permet d’isoler l’utilisateur des bruits extérieurs de manière efficace. Que ce soit dans les transports en commun, en open space ou à la maison, le casque garantit une immersion sonore sans compromis. Ce modèle intègre également un mode Aware pour rester attentif à son environnement sans retirer le casque.

Confort et design : la signature QuietComfort

Avec son arceau ajustable, ses coussinets en cuir synthétique doux et sa structure légère, le QuietComfort SC reste fidèle à la philosophie de confort chère à Bose. La marque a ici peaufiné un design sobre et élégant, en finition noire mate, qui s’adapte aussi bien à un usage professionnel que personnel. Le port prolongé ne génère ni gêne ni fatigue auditive.

Qualité sonore équilibrée et immersive

Côté audio, le casque propose une restitution claire, équilibrée et détaillée. Bose mise sur un son neutre et enveloppant, fidèle à la source, sans exagération des basses. Le QuietComfort SC se révèle ainsi polyvalent : il conviendra aux audiophiles exigeants, mais aussi aux usagers plus occasionnels cherchant un bon compromis entre qualité et simplicité.

Autonomie et commandes intuitives

L’autonomie atteint 24 heures d’écoute continue, ce qui suffit largement pour tenir plusieurs jours d’utilisation modérée sans recharge. Une charge rapide permet de récupérer jusqu’à 2h d’écoute en seulement 15 minutes. Les commandes, situées sur l’oreillette droite, offrent un accès facile à la lecture, au volume, aux appels et aux assistants vocaux, grâce à l’intégration de Google Assistant et Siri.

Connectivité fluide et multi-appareils

Le casque fonctionne en Bluetooth 5.1, avec une excellente stabilité de connexion. Il peut se connecter à deux appareils simultanément, facilitant le basculement entre un smartphone et un ordinateur, par exemple. Il est aussi livré avec un câble jack audio pour une écoute filaire en cas de besoin, ce qui prolonge son usage en toute circonstance.

Récapitulatif technique