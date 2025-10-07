Prime Day : Echo Show 8 (nouvelle génération) en promotion

L’Echo Show 8 nouvelle génération combine un écran HD et un son amélioré pour un usage domestique connecté. Compatible avec Alexa, il permet de gérer la domotique, passer des appels vidéo et accéder à du contenu multimédia. Son design modernisé et sa caméra intégrée renforcent son rôle d’assistant polyvalent à la maison.

Prix conseillé : 269,98 EUR –56%

Prix : 119,99 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

VOTRE OFFRE GROUPÉE TOUT-EN-UN POUR UNE MAISON CONNECTÉE : comprend Echo Show 8 avec écran HD et Ring Battery Video Doorbell avec vidéo HD, tout ce qu'il vous faut pour créer une maison encore plus connectée et intelligente, et vous permettre d'être au plus proche de ce(ux) qui compte(nt) le plus pour vous.

MAISON CONNECTÉE SIMPLIFIÉE : faites d'Echo Show 8 le centre de contrôle de votre maison connectée. Avec Ring Battery Video Doorbell, voyez qui se trouve à votre porte grâce à la vidéo en plan moyen et communiquez avec les visiteurs. Avec Echo Show 8, écoutez de la musique, regardez des vidéos, réglez vos lumières connectées et contrôlez l'ensemble de la maison, en touchant simplement l'écran ou en utilisant des commandes vocales Alexa.

VOTRE ASSISTANT POUR LA MAISON, À L'INTÉRIEUR COMME À L'EXTÉRIEUR : voyez qui sonne à votre Ring Battery Video Doorbell ou recevez une notification lorsqu'un mouvement est détecté, directement sur l'écran d'Echo Show 8. Répondez à la porte, où que vous soyez, avec ou sans téléphone.

SÉCURITÉ CONNECTÉE SUR MESURE : optimisez votre système de télésurveillance grâce aux routines Alexa personnalisables. Déclenchez automatiquement l'éclairage extérieur, l'envoi d'une notification sur votre appareil Echo ou toute autre action relative à votre maison connectée. Créez un environnement connecté adapté à vos besoins.

SUIVEZ VOS LIVRAISONS : utilisez la fonctionnalité Notifications de colis* de Ring sur Echo Show 8 pour gérer facilement vos livraisons. Visionnez les arrivées de colis et utilisez la fonctionnalité Réponses rapides pour donner des instructions via votre sonnette : gérer vos livraisons n'a jamais été aussi facile. *Abonnement Ring Home requis (vendu séparément)

Prix conseillé : 269,98 EUR –56%

Prix :

119,99 EUR

Acheter sur Amazon