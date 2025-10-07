Flash Prime Day : Apple AirTags (lot de 4) en promotion

Le lot de 4 Apple AirTags permet de localiser facilement des objets personnels grâce au réseau Localiser. Chaque balise se connecte à l’iPhone pour afficher la position en temps réel. Un accessoire pratique pour éviter la perte de clés, sacs ou bagages.
Prix conseillé :
129,00 EUR –23%
Prix : 99,00 EUR
Caractéristiques techniques :
- Repérez puis retrouvez vos objets, et localisez vos proches ou vos appareils dans l’app Localiser
- L’AirTag se configure d’un simple geste, qui le connecte instantanément à votre iPhone ou iPad
- Faites retentir un son via le haut-parleur intégré pour retrouver vos affaires, ou demandez un coup de main à Siri
- La fonction Localisation précise avec la technologie Ultra Wideband vous dirige droit vers votre AirTag s’il est à proximité (sur certains modèles d’iPhone)
- Pour remettre la main sur un objet plus éloigné, vous pouvez compter sur les centaines de millions d’appareils Apple qui composent le réseau Localiser
