Flash Prime Day : Apple AirTags (lot de 4) en promotion

Le lot de 4 Apple AirTags permet de localiser facilement des objets personnels grâce au réseau Localiser. Chaque balise se connecte à l’iPhone pour afficher la position en temps réel. Un accessoire pratique pour éviter la perte de clés, sacs ou bagages.

Prix conseillé : 129,00 EUR –23%

Prix : 99,00 EUR

Caractéristiques techniques :

Repérez puis retrouvez vos objets, et localisez vos proches ou vos appareils dans l’app Localiser

L’AirTag se configure d’un simple geste, qui le connecte instantanément à votre iPhone ou iPad

Faites retentir un son via le haut-parleur intégré pour retrouver vos affaires, ou demandez un coup de main à Siri

La fonction Localisation précise avec la technologie Ultra Wideband vous dirige droit vers votre AirTag s’il est à proximité (sur certains modèles d’iPhone)

Pour remettre la main sur un objet plus éloigné, vous pouvez compter sur les centaines de millions d’appareils Apple qui composent le réseau Localiser

