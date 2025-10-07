Ce qu'il ne fallait pas manquer :

Flash Prime Day : Apple AirTags (lot de 4) en promotion

SUJETS:
Publié par : David Peruch 7 octobre 2025

Le lot de 4 Apple AirTags permet de localiser facilement des objets personnels grâce au réseau Localiser. Chaque balise se connecte à l’iPhone pour afficher la position en temps réel. Un accessoire pratique pour éviter la perte de clés, sacs ou bagages.

Prix conseillé : 129,00 EUR23%

Prix : 99,00 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

  • Repérez puis retrouvez vos objets, et localisez vos proches ou vos appareils dans l’app Localiser
  • L’AirTag se configure d’un simple geste, qui le connecte instantanément à votre iPhone ou iPad
  • Faites retentir un son via le haut-parleur intégré pour retrouver vos affaires, ou demandez un coup de main à Siri
  • La fonction Localisation précise avec la technologie Ultra Wideband vous dirige droit vers votre AirTag s’il est à proximité (sur certains modèles d’iPhone)
  • Pour remettre la main sur un objet plus éloigné, vous pouvez compter sur les centaines de millions d’appareils Apple qui composent le réseau Localiser
