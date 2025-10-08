Bon plan Prime Day : le Cookeo+ Extra Crisp en promo

Le Moulinex Cookeo+ Extra Crisp est un multicuiseur connecté capable de cuire, mijoter ou frire avec précision. Grâce à son accessoire Extra Crisp, il permet une cuisson dorée et croustillante sans ajout d’huile. Amazon le met en avant à l’occasion du Prime Day, dans le cadre de ses offres électroménager.
Caractéristiques techniques :
- MULTICUISEUR TOUT-EN-UN : profitez chaque jour d'une grande variété de plats faits maison grâce à ses 6 modes de cuisson (sous pression, vapeur, mijoter, dorer, maintien au chaud, réchauffage), et ses 4 modes air fryer avec Extra Crisp(air fry, rôtir, griller, cuire au four) Friteuse sans huile
- TRANSFORMEZ VOTRE COOKEOEN AIR FRYER: le couvercle Extra Crisp (inclus) transforme votre Cookeo en air fryer pour préparer de délicieuses frites, un poulet rôti oumême des desserts Friteuse sans huile
- COOKEO, LE MULTICUISEUR LE PLUS RAPIDE DE MOULINEX : un choix infini de plats et plus de 100 recettes express prêtes en moins de 15 minutes, avec un multicuiseur qui permet de cuire sous pression, à la vapeur, faire mijoter et bien plus encore !
- UNE INSPIRATION SANS LIMITE: profitez de150recettes préprogrammées et de bien d'autres encore dans l'application My Moulinex
- RÉPARABILITÉ 15ANS AU JUSTE PRIX: engagement de réparabilité 15ans au juste prix grâce à notre réseau mondial de 6200réparateurs visant à protéger l'environnement et à réduire les déchets
