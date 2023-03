Bon Plan Vente Flash de Printemps : 79€ pour la tablette Kindle d’Amazon.

Kindle (modèle 2022) | Le Kindle le plus léger et compact à ce jour | Écran haute résolution 6" 300 ppp et deux fois plus de stockage | Avec publicités | Noir

Prix conseillé : 99,99 EUR –20%

Prix : 79,99 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Le Kindle le plus léger et compact à ce jour, désormais doté d'un écran haute résolution 300 ppp pour profiter de textes et d'images nets.

Confort de lecture garanti grâce à l'écran sans reflets qui se lit comme une véritable page imprimée ; l'éclairage avant réglable et le mode sombre favorisent une lecture sans effort, de jour comme de nuit.

Plongez dans votre lecture : déconnectez-vous de vos messages, e-mails et réseaux sociaux grâce à un appareil conçu spécialement pour la lecture, sans distraction.

Profitez désormais d'une autonomie prolongée : une seule charge via USB-C dure jusqu'à 6 semaines.

Deux fois plus de capacité de stockage que son prédécesseur : profitez désormais de 16 Go pour conserver des milliers de livres.

Prix conseillé : 99,99 EUR –20%

Prix :

79,99 EUR

Acheter sur Amazon