X-COMM, un micro haut-parleur à proposer une solution filaire et du Bluetooth.

Avec le X-COMM, la marque française Crosscall dévoile sa toute nouvelle innovation. À savoir, un micro haut-parleur déporté a été spécialement conçu pour les besoins spécifiques des professionnels de terrain.

Jusqu’à présent, vous connaissiez Crosscall pour ses smartphones, téléphones et tablettes ultra-résistants et durables destinées avant tout au marché du professionnel. D’ailleurs, nous avons déjà eu l’occasion à maintes reprises de tester les produits de la marque dans ce segment. Cette fois la marque propose un produit qui sort quelque peu de ses segments de prédilection avec un produit différent.

A relire : Crosscall lance son Crosscall CORE-Z5. Avec l’arrivée de ce nouveau Crosscall CORE-Z5, la marque lance son premier smartphone robuste équipé qui offre une connexion 5G. Le premier du genre pour la marque qui jusqu’ici faisait évoluer ses…

X-COMM, un micro haut-parleur filaire et sans fil.

La marque aixoise, qui a fourni plus de 280 000 terminaux aux forces de l’ordre françaises dans le cadre du contrat NEO et qui vient équiper des services et institutions en France et en Europe (ministère de l’Intérieur, ministère des Armées, projets européens d’envergure) propose une nouvelle solution de communication avec le X-COMM.

En effet, plutôt qu de passer par un système radio à onde ou associé à un émetteur, le X-COMM vint de brancher directement sur le smartphone. Soit via un câble soit via une connexion Bluetooth entre lui et le smartphone.

Le X-COMM est équipé de deux micros. Ces deux micros dont le premier est idéalement dirigé vers la voix, et le second est doté de la technologie de réduction de bruit environnant ENC ont pour objectif d’offrir un meilleur rendu sonore lors des communications. Le X-COMM est en outre doté d’un haut-parleur permettant d’atteindre des puissances sonores de 120 dB. Il est également muni d’un amplificateur de puissance analogique.

Connexion filaire ou Bluetooth.

Pour offrir une plus grande liberté d’utilisation, Crosscall propose avec son X-COMM la possibilité de brancher ce micro haut-parleur en filaire via un câble X-Link ou USB-C. Pour ceux qui ne veulnt pas s’attacher, ils pourront utiliser le X-COMM de manière sans fil en le connectant au smartphone en Bluetooth. Soit en le configurant sur le téléphone via le menu, soit via NFC ou via un QR Code pour l’appairage Bluetooth.

Notons au passage que Crosscall a mis en place un mécanisme qui permet de basculer le X-COMM du mode filaire en mode Bluetooth automatiquement en cas de « déconnexion » du câble.

Prix et Disponibilité.

Le X-COMM est garanti 2 ans et sera disponible le 9 mars sur le site de Crosscall et auprès des revendeurs agréés au prix de vente conseillé de 379,99 euros TTC.