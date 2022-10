Crosscall lance son Crosscall CORE-Z5.

Avec l’arrivée de ce nouveau Crosscall CORE-Z5, la marque lance son premier smartphone robuste équipé qui offre une connexion 5G. Le premier du genre pour la marque qui jusqu’ici faisait évoluer ses smartphones dans leur segment, mais sans le passage vers la 5G.

Crosscall, société française, a été très vite un précurseur dans le secteur des téléphones robustes, « incassable » comme disent certains, ou de chantier. Et c’est dans ce segment que Lamarque a su faire ses preuves au fil du temps pour devenir une référence. À tel point que faut-il vous le rappeler, la marque a signé un contrat avec la gendarmerie nationale en France, mais aussi la police en Belgique et dans d’autres pays pour équiper les agents de la force de l’ordre.

Cette fois la marque nous propose un tout nouveau modèle dont l’une des caractéristiques principales est le passage à la 5G.

Test : Crosscall Core-X5 . Crosscall nous propose de tester son dernier modèle, le Crosscall Core-X5, résistant, conçu pour les professionnels qui ont besoin d’un smartphone ne milieu hostile.

Crosscall CORE-Z5, un nouveau smartphone robuste 5G.

Après avoir sorti il y a quelques mois son Crosscall Core-X5 que nous vous avions présenté en test, la marque annonce la sortie de son Crosscall CORE-Z5. Ce nouveau venu est équipé d’un processeur Qualcomm® QCM6490. Un processeur choisi par le constructeur français pour son programme « Extended Life ». L’écran embarqué sur ce téléphone est un écran HD d’une taille de 6.08 pouces ayant un ratio 19 :9. En outre, l’écran est doté de la technologie Glove Touch qui assure un fonctionnement à son utilisateur même si celui-ci est équipé de gants.

Pour ce qui est des prises de photo, les utilisateurs pourront compter sur un appareil photo 48 mégapixels dotés de la technologie Fusion et de sa caméra 4K. Comme pour tous les autres nouveaux smartphones de la marque Crosscall, le constructeur français a équipé ce nouveau Crosscall CORE-Z5 de la fonction Push-to-Talk qui permet de se servir du smartphone comme un Talkie-Walkie. En outre le téléphone est doté de quatre boutons programmables.

Crosscall a également muni ce nouveau Crosscall CORE-Z5 d’un haut-parleur 2W de 100 dB de manière à être entendu quel que soit le bruit. Le constructeur français annonce également que sa puce GPS offre une précision à 3 mètres près.

Connectivité au top.

Alors, oui le Crosscall CORE-Z5 est équipé de la 5G. Mais en plus, il couvre les bandes de fréquences n28, n38, n40, n77, n78 en 5G et les bandes 28,38, 40 et 68 sur le réseau 4G.

La marque confirme :

« Le CORE-Z5 est ainsi le premier smartphone au monde compatible avec la bande 68 (700 MHz) qui, dans la majorité des pays de l’Union européenne, appartient à des organismes d’État et est dédiée à la sécurité publique. En France, cette bande de fréquence appartient au ministère de l’Intérieur et permet aux forces de l’ordre de pouvoir profiter d’une communication privée et sécurisée lors des interventions. »

Bien sûr, le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi sont également présents pour permettre l’interconnexion soit avec des accessoires ou des enceintes via Bluetooth soit pour communiquer et accéder à internet via le Wi-Fi. Pour ce qui est du Wi-Fi on trouve ici du Wi-Fi 6E et donc une solution triple bande (2.4GHz, 5GHz et 6GHz).

Prix et Disponibilité.

Le CORE-Z5 sera disponible dès le 7 novembre sur le site de la marque pour les membres Crosscall UP, et à partir du 16 novembre dans les points de vente.

Prix public conseillé : 799,90 €