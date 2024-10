Ultimate Ears Boom 4 : Une nouvelle enceinte Bluetooth pour une expérience sonore améliorée

L’arrivée de la Ultimate Ears Boom 4 s’inscrit dans l’évolution continue de la gamme des enceintes Bluetooth portables de la marque, avec des caractéristiques améliorées en matière de son et de robustesse pour répondre aux besoins des utilisateurs nomades.

Ultimate Ears est une marque reconnue dans l’univers des enceintes portables et fait partie du groupe Logitech. Depuis plusieurs années, elle développe son assortiment avec des produits innovants et robustes, enrichissant ainsi son offre avec des enceintes Bluetooth adaptées à tous types d’utilisateurs.

Un design durable et nomade

La Boom 4 conserve un format cylindrique compact et est conçue pour la portabilité avec un poids léger de 620 g. Certifiée IP67, elle est résistante à l’eau et à la poussière, la rendant idéale pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements difficiles. La marque étoffe ainsi son catalogue avec un modèle capable de résister à des chutes allant jusqu’à 1,5 mètre.

Qualité sonore et immersion à 360°

L’enceinte propose un son à 360°, garantissant une diffusion sonore homogène, quel que soit l’endroit où elle est placée. Ultimate Ears diversifie ses collections en intégrant des basses puissantes, sans distorsion, même à volume élevé. La Boom 4 élargit ainsi son offre avec un son clair et immersif, permettant une expérience utilisateur riche et équilibrée.

Fonctionnalités personnalisables pour une meilleure expérience

Avec la Boom 4, la marque introduit de nouvelles variantes de fonctionnalités, notamment un égaliseur personnalisable via l’application UE BOOM, qui permet aux utilisateurs d’ajuster le son selon leurs préférences. De plus, la fonctionnalité PartyUp offre la possibilité de connecter plusieurs enceintes Boom 4 pour un son encore plus puissant et réparti dans l’espace.

Autonomie et compatibilité

L’enceinte bénéficie d’une autonomie améliorée, offrant jusqu’à 15 heures de lecture continue, renforçant ainsi son caractère nomade. Elle se recharge via un port USB-C et reste compatible avec tous les appareils dotés de la technologie Bluetooth. Sa portée sans fil de 45 mètres permet une grande flexibilité lors de son utilisation, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Récapitulatif technique

Dimensions : 73 mm (L), 73 mm (l), 184 mm (H)

: 73 mm (L), 73 mm (l), 184 mm (H) Poids : 620 g

: 620 g Indice de protection : IP67 (résistance à l’eau et à la poussière)

: IP67 (résistance à l’eau et à la poussière) Puissance sonore : 85 dBC maximum, avec deux transducteurs de 40 mm et deux radiateurs passifs

: 85 dBC maximum, avec deux transducteurs de 40 mm et deux radiateurs passifs Autonomie : Jusqu’à 15 heures

: Jusqu’à 15 heures Portée Bluetooth : 45 mètres

: 45 mètres Personnalisation : Égaliseur via l’application UE BOOM

: Égaliseur via l’application UE BOOM Fonction PartyUp : Connecter plusieurs enceintes pour une diffusion élargie

