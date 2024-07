Découvrez l’EVERBOOM : La nouvelle enceinte tout-terrain d’Ultimate Ears

L’EVERBOOM de Ultimate Ears arrive sur le marché, offrant une solution sonore robuste, résistante à l’eau, à la poussière et flottante. Une enceinte audio taillée pour l’été et tout les baroudeurs estivaux.

Ultimate Ears est une marque réputée dans l’industrie audio, connue pour ses produits innovants et durables, répondant aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Une Enceinte Puissante pour Toutes les Situations

La marque étoffe son catalogue avec l’EVERBOOM, une enceinte conçue pour résister aux environnements les plus hostiles. Cette nouvelle référence se distingue par sa robustesse et sa polyvalence. Que ce soit à la plage, à la piscine ou lors de vos aventures en plein air, l’EVERBOOM promet de délivrer un son de haute qualité tout en résistant aux éléments. Son design compact et ses matériaux résistants garantissent une longue durée de vie, même dans les conditions les plus extrêmes.

A relire : KARAHOME, la nouvelle enceinte audio karaoké portable Ibiza Sound. Ibiza Sound, marque belge spécialisée dans la sonorisation et la lumière, présente KARAHOME, sa nouvelle enceinte karaoké portable. Une enceinte audio qui est équipée de Bluetooth et qui offrira des soirées animées…

Des Caractéristiques Techniques Impressionnantes

La gamme du constructeur s’agrandit avec cette enceinte aux caractéristiques techniques solides. L’EVERBOOM est dotée d’une capacité sonore exceptionnelle grâce à ses haut-parleurs performants, offrant des basses profondes et des aigus clairs. Sa batterie, conçue pour durer, permet une écoute prolongée sans interruption. De plus, cette enceinte est équipée de la technologie Bluetooth avancée pour une connexion stable et sans fil à vos appareils.

La marque annonc eune oslution sonore à 360° et offrant un niveau sonore maximal de 84 dBC (normal) et 85 dBC (extérieur) en chambre anéchoïque. des résultats rendus possible grâce à Deux transducteurs actifs de 56,6 x 56,2 mm à gamme étendue et deux radiateurs passifs de 49,4 x 87 mm.

Une Résistance Accrue pour Toutes les Aventures

La marque enrichit sa gamme avec l’EVERBOOM, une enceinte qui ne craint ni l’eau ni la poussière. Certifiée IP67, elle peut être immergée jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Sa capacité à flotter en fait un compagnon idéal pour les activités nautiques. La robustesse de sa construction permet également une résistance aux chocs et aux chutes, assurant ainsi une durabilité exceptionnelle.

La charge de la batterie qui se fait via un cable USB-C offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 20 heures. Le tout dans une enceinte qui propose une taille de L 110 mm, 85 mm l, 205 mm H

pour un poids de 960 grammes.

Date de Sortie et Prix

L’EVERBOOM est disponible dès maintenant sur le marché, permettant aux utilisateurs de bénéficier immédiatement de ses nombreuses qualités. Son prix compétitif en fait une option accessible pour ceux qui recherchent une enceinte robuste et performante.

Récapitulatif Technique