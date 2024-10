Tous les smartphones devront être compatibles avec les aides auditives : les nouvelles exigences de la FCC

L’arrivée de nouvelles règles de la FCC impose que tous les smartphones soient compatibles avec les aides auditives.

La FCC (Federal Communications Commission) continue de renforcer l’accessibilité des technologies pour les personnes malentendantes. Les nouvelles directives élaborées par la FCC visent à élargir l’accès à des dispositifs électroniques adaptés à tous.

Compatibilité Bluetooth pour toutes les aides auditives

La FCC a annoncé que tous les téléphones mobiles commercialisés aux États-Unis devront être compatibles avec les aides auditives. Cette nouvelle règle inclut également les smartphones et impose une compatibilité Bluetooth étendue, mettant fin aux versions privatives de ce protocole, qui restreignaient la compatibilité de certains modèles d’aides auditives. Cette mesure vise à garantir une connectivité universelle entre les smartphones et les aides auditives, y compris les aides auditives en vente libre. En ce sens, la FCC contribue à combler le fossé de compatibilité qui subsiste encore entre certains appareils.

A relire : Oticon, désormais, les nouveaux ordinateurs Mac sont compatibles. Bonne nouvelle pour Oticon et ses clients malentendants. En effet, la marque d’aides auditives annonce une mise à jour avec Apple qui désormais permet la connectivité directe entre les aides auditives et…

Contrôle du volume et étiquetage des produits

Les fabricants de smartphones devront également se conformer à de nouveaux standards en matière de contrôle du volume. Ces normes permettront aux utilisateurs d’augmenter le volume sans introduire de distorsion, assurant ainsi une meilleure qualité audio pour tous, y compris pour les personnes nécessitant une amplification auditive accrue. De plus, l’étiquetage des produits devra être révisé afin d’inclure des informations précises sur la compatibilité avec les aides auditives, les exigences de couplage Bluetooth, et la conversation gain (niveau d’augmentation du volume).

Calendrier de mise en place des nouvelles règles

La mise en place de ces nouvelles règles se fera de manière progressive sur une période allant de 24 à 42 mois. Les fabricants de téléphones mobiles disposeront de 24 mois pour se conformer aux nouvelles exigences, tandis que les fournisseurs de services à l’échelle nationale auront 30 mois pour se mettre en conformité. Pour les fournisseurs non nationaux, la durée est étendue à 42 mois. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de faciliter l’accessibilité des aides auditives, en écho aux efforts publics déployés ces dernières années.

Contexte et objectif des nouvelles règles

Cette nouvelle réglementation s’inscrit dans la continuité des mesures visant à améliorer l’accessibilité des aides auditives. En 2022, la FDA (Food and Drug Administration) avait déjà introduit les aides auditives en vente libre afin d’offrir des options moins coûteuses pour les personnes souffrant de pertes auditives légères à modérées. Avec ces nouvelles exigences, la FCC élargit son offre de produits pour s’assurer que chaque utilisateur ait accès à des technologies qui répondent à ses besoins spécifiques.

Dans ce contexte, il est intéressant de noter que la marque Oticon a récemment annoncé la compatibilité de ses aides auditives avec les ordinateurs Mac. Cette avancée permet aux utilisateurs de connecter leurs aides auditives directement à leurs appareils Apple, facilitant ainsi l’écoute et l’interaction avec les contenus numériques. Cette évolution fait partie d’une tendance plus large visant à améliorer l’accessibilité des appareils technologiques et à favoriser l’inclusion numérique pour les personnes malentendantes. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article de Planet Sans Fil sur ce sujet ici.

Récapitulatif technique

Compatibilité obligatoire des smartphones avec les aides auditives

Introduction d’une compatibilité Bluetooth étendue

Nouvelles normes de contrôle du volume sans distorsion

sans distorsion Étiquetage précis des produits avec les informations de compatibilité

Calendrier de mise en place : 24 mois pour les fabricants, 30 mois pour les fournisseurs nationaux, 42 mois pour les fournisseurs non nationaux

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.