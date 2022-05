TreSound1 360, une enceinte audio connectée en forme de cône.

Avec TreSound1 360 la société américaine TRETTITRE Inc propose une enceinte audio connectée pas comme les autres. Du moins, avouons-le avec un design qui surprend et qui pourrait bien séduire les plus exigeants en design high-tech.

Il n’est pas toujours évident dans le monde du high-tech de séduire un public, surtout lorsqu’il s’agit d’une enceinte audio. De fait, le marché fait face une concurrence énorme et sortir du lot n’est pas toujours évident, car vous avez en face de vous soit des marques de renom bien connues du grand public, soit aussi des produits à des prix bas qui tenteront les plus économes.

Alors, TRETTITRE Inc, joue la carte du design en plus de la partie technique audio et nous propose une enceinte design pour la maison qui en plus offre un son à 360°.

SOUND MIRROR™, un miroir Bluetooth et Wi-Fi qui fait enceinte audio. La marque SOUND MIRROR™ a profité la semaine passée du CES pour présenter son miroir design doté de Bluetooth et de Wi-Fi et qui fait également enceinte audio. La marque a par…

TreSound1 360, un cône audio Bluetooth qui surprend.

Ainsi, cette jeune entreprise américaine propose via la plateforme Indiegogo, une enceinte audio qui a pour nom « TreSound1 360 » qui joue la carte du design avec sa forme conique ou en « pic de montagne ». Outre le design, l’enceinte se compose de métal et de bois pour donner un look plus noble. Avec ce qu’elle appelle une peinture « premium » similaire à celle d’un piano. Pour ce qui est de la partie audio, les concepteurs de l’entreprise ont opté pour une solution audio qui intègre 2 tweeters magnétiques en néodyme à film de soie de 1,25″ et 2 haut-parleurs pleine gamme magnétiques en néodyme de 2,25″.

Avec en plus un haut-parleur plus gros mis à plat sur son socle. Ce dernier aura pour rôle d’offrir en rendu plus en profondeur du son. Grâce à sa forme conique, les haut-parleurs sont placés de manière à offrir un rendu sonore à 360°.

Bluetooth, et quelques fonctions originales.

Alors, afin de diffuser vos morceaux préférés, l’enceinte audio TreSound1 360 est équipé d’une puce Bluetooth. Ainsi, comme pour la plupart des enceintes audio, il vous suffira d’associer l’enceinte à votre smartphone pour que celui-ci puisse diffuser vos morceaux préférés, playlist Spotify et autres vers l’enceinte. Pour la gestion du volume, elle pourra se faire soit depuis votre smartphone soit depuis l’enceinte elle-même. Pour cela il suffira de faire tourner la pointe du cône pour augmenter et diminuer le volume.

Enfin, pour donner encore un peu plus d’atmosphère à l’enceinte, un ruban de LED est placé sur le dessous de l’enceinte audio. Un ruban LED avec lequel vous pourrez jouer sur les coloris.

Prix et Disponibilité.

L’enceinte audio est actuellement disponible sur le site d’Indiegogo à un prix entre 399$ et 499$ au lieu de 799$. Elle se décline en différentes versions baptisées Majestic Mountain (noir), Snow Peak (blanc) ou encore Green Hill (vert).