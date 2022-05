Crosscall CORE-X5, la nouvelle arme du constructeur français.

Avec son CORE-X5, Crosscall revient à nouveau sur le marché du smartphone seulement quelque mois après la sortie de son dernier smartphone. Cette fois, la marque fait évoluer sa gamme « CORE » pour proposer un smartphone de nouveau à toute épreuve.

Eh oui, si vous nous dites que vous êtes fidèle à notre site et que vous ne connaissez pas la marque française de smartphone Crosscall, alors il y a un souci. Soit on ne fait pas bien notre « travail » de journaliste, soit vous êtes passé à côté de nombreux articles. D’autant qu’on a déjà eu l’occasion de tester plusieurs produits de la marque. Mais bon, allez pas de panique, il est encore temps de s’informer.

Crosscall CORE-X5, le summum de la gamme ?

Comme à son habitude, Crosscall revient une fois de plus en force sur le marché du smartphone avec un smartphone, un dur, un vrai. Un smartphone qui ne craint pas les chutes et les usages intensifs dans des lieux « à haut risque ».

Comme le souligne la marque :

Le CORE-X5 a été pensé pour les professionnels évoluant dans un environnement hostile où communiquer en direct est impératif.

Alors, ce nouveau venu est optimisé pour la PMR et propose une couverture complète des réseaux 4G publics et privés incluant les bandes 28, 38 et 40. Il est totalement étanche IP68 et reste hermétique au contact de la plupart des liquides et microparticules. L’écran est doté d’un verre Corning Gorilla® Glass 3 résistant aux rayures et aux chocs (IK05).

Comme à son habitude, la marque a testé la robuste de son smartphone et annonce que ce téléphone a passé les 15 tests de la norme militaire MIL-STD-810H.

Connectivité, robustesse et fonction de chantier.

Outre la 4G, ce smartphone bénéficie comme la plupart des smartphones du marché (pour ne pas dire tous) du Wi-Fi et du Bluetooth. Avec par ailleurs, un processeur Qualcomm Snapdragon 665 Octo-core. Le tout accompagné de 4 Go de mémoire vive, de 64Go de stockage et d’Android 11.

Certifié IP68, le téléphone est en mesure de supporter un choc d’une chute de 2 mètres et supporte des températures allant de -25° à 60°C. À ce propos, la marque nous rappelle qu’elle garantit son téléphone 5 ans. Le téléphone est également doté d’un capteur photo arrière de 48MP accompagné en frontale d’un capteur 8MP.

Mais les fonctions que la marque aime mettre en avant ce sont son haut-parleur qui offre une puissance sonore de 100dB. Les équipes Crosscall ont également intégré 4 boutons programmables, plus grands que la moyenne pour favoriser une utilisation même avec des gants. Ainsi, la fonctionnalité Push-To-Talk (PTT) est sans limites avec une simple pression dans toutes les situations : à l’entrepôt, sur le site de production ou en plein air. Le CORE-X5 est compatible avec la plupart des applications PTT du marché et dispose de l’application X-TALK nativement installée. Enfin, le téléphone hérite d’une batterie de 4 940 mAh qui lui confère une autonomie de 14h en PTT et 15h en navigation GPS.

Autre détail intéressant sur ce nouveau modèle, le constructeur français intègre son système de fixation aimantée à l’arrière de son smartphone. Un aimant qui permet non seulement de fixer le téléphone sur une surface métallique mais qui permet aussi de charger le téléphone par induction. Le téléphone accepte d’ailleurs, les accessoires comme la batterie externe présentée lors de la sortie de son Crosscall action X5.

Prix et Disponibilité.

D’ores et déjà disponible à la vente, le téléphone est proposé au prix de 549,90 € TTC.