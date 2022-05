Huawei Watch GT3 Pro, une nouvelle montre connectée en deux versions.

Huawei revient une fois de plus sur le devant de la scène avec sa Huawei Watch GT3 Pro, une montre connectée aux allures de vrai montre classique qui se décline en deux versions ; homme et femme.

C’est à Milan hier, que le constructeur chinois, qui doit toujours faire face à l’embargo imposé par les USA sous la législation de Trump nous avait donné rendez-vous. Un rendez-vous durant lequel la marque dévoilait pas moins de 7 produits connectés.

Des produits tous dédiés au sport et à la santé, le nouveau segment dans lequel la marque s’engouffre à fond la caisse.

Huawei Watch GT3 Pro, encore meilleure et plus complète ?

En effet, Huawei avec cette nouvelle montre veut séduire un public plus exigeant à la recherche d’un objet connecté ou « wearables » comme on dit de qualité. Pour ce faire, cette nouvelle montre hérite d’un un boitier en céramique ou en titane et un verre saphir.

La montre se décline à cet effet en deux versions. L’une en version 43 mm et l’autre en version 46 mm. Vous l’aurez compris, ceci selon si vous optez pour la version « femme » ou la version « homme ». La première version, la plus petite est présentée en blanc avec un liserait or qui apporte tout son charme à la montre.

La version homme et plus brut avec un style plus mâle avec une teinte gris carbone. Dans les deux cas, il sera possible de choisir pour accompagner le corps de la montre, un bracelet en cuir ou avec maille.

Capteur ECG, Huawei Health+ et bien d’autres fonctions, allez on plonge !

Alors pour ce qui est de l’aspect technique de ces montres. Avant tout sachez que pour une pleine charge vous aurez droit selon le modèle à 7 jours d’autonomie pour la version 43 mm et 14 jours pour la version 46 mm. Bref de quoi ne pas devoir la charger tous les soirs.

La montre propose le support de pas moins d’une centaine de sport (mais pas le foot). En outre, son capteur et son étanchéité (IP68 et 5 ATM) lui permette de séduire les amateurs de plongée. En effet, la montre est en mesure de supporter jusqu’à 30 mètres.

Si le capteur ECG de la Huawei Watch GT3 Pro vous permet de surveiller toutes vos constantes vitales ; battement de cœur, oxygénation dans le sang, capteur SpO2, capteur de température … la montre pourra également vous donner des alertes si vous faites de l’arythmie cardiaque. Il sera même possible de programmer une action comme appeler un de vos contacts en cas de « problème ».

Enfin, la montre qui fonctionne sous HarmonyOS pourra être associée à n’importe quel smartphone avec l’application Huawei Health. Cette dernière vous apportera un suivi complet et journalier de votre activité.

Prix et Disponibilité.

La Huawei Watch GT3 Pro qui est dès aujourd’hui commercialisée est proposée don en différentes versions qui font varier son prix. Ainsi, la version la plus « basique » démarre au prix de 369€. La version céramique 43mm atteint quant à elle les 599€.