Sonos Beam (Gen 2), la nouvelle génération de la barre de son de Sonos.

Avec sa Sonos Beam (Gen 2) le constructeur met à jour un produit qu’il propose dans sa gamme depuis un moment maintenant. Cette nouvelle génération baptisée Sonos Beam (Gen 2) apporte forcément son lot de nouveautés tout en conservant son héritage.

Sonos est une marque emblématique dans le monde de l’audio connecté. En effet, la marque a été parmi les premiers à proposer une solution multiroom basée sur du Wi-Fi. Nous avions eu l’occasion il y a presque une décennie de tester leur système audio WiFi !

Depuis la marque n’a cessé d’évoluer et de devenir une référence pour les mélomanes en quête d’une solution multiroom de qualité.

Sonos Beam (Gen 2), plus qu’un héritage.

Voilà désormais plus de deux ans que la première version de cette barre de son a vu le jour auprès du constructeur. Cette nouvelle version se veut être une barre de son intelligente compacte pour la TV, la musique, les jeux vidéo et plus encore.

Le son est plus profond et limpide. En outre, la marque souligne que cette version de la barre de son prend en charge le Dolby Atmos. En outre, elle devrait avoir droit à une mise à jour d’ici la fin de l’année les options Ultra HD et Dolby Atmos Music via Amazon Music.

L’enceinte est également désormais compatible HDMI eARC de quoi pouvoir supporter les derniers téléviseurs et profiter du rendu sonore.

Connectivité sans fil évoluée.

Outre la présence du Bluetooth, cette nouvelle barre de son Sonos Beam (Gen 2) hérite donc du Bluetooth, mais également du NFC et de fonctions évoluées. La barre de son est bien évidemment compatible avec l’application Sonos pour smartphone.

Pour ce qui est du design, la marque a opté pour une nouvelle grille en polycarbonate. En outre, la marque se veut écologique et souligne que cette nouvelle barre de son Sonos Beam (Gen 2) est livrée dans un emballage durable en papier Kraft et un coffret fabriqué à 97% en papier recyclé.

Prix et Disponibilité.

La Sonos Beam (Gen 2) sera disponible dans le monde entier à partir du 5 octobre au prix de 499 €. L’enceinte est disponible en blanc ou en noir.