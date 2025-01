GPS Garmin Montana 710 : Garmin enrichit sa gamme de GPS portables pour aventuriers

Garmin, leader mondial des solutions de navigation, étoffe son catalogue avec la nouvelle gamme Montana®. Conçus pour les amateurs d’activités en plein air, les modèles Garmin Montana 710, Montana 710i, et Montana 760i combinent robustesse, technologie de pointe, et polyvalence. Grâce à leurs fonctionnalités avancées, ces GPS portables permettent d’explorer les zones les plus reculées en toute sérénité.

Avec la gamme Montana, Garmin réaffirme sa position en tant qu’acteur incontournable des équipements de navigation. Ces nouveaux modèles offrent un écran tactile couleur de 5 pouces, parfaitement lisible, même en plein soleil, et utilisable avec des gants. Conçus pour les conditions extrêmes, ces appareils sont dotés d’un design robuste, conforme aux normes militaires MIL-STD-810, et bénéficient d’un indice de résistance IPX7 contre l’eau et la poussière.

Une navigation optimisée pour toutes les aventures

Des cartes TopoActive préchargées

Les modèles Montana 710, 710i, et 760i intègrent des cartes TopoActive, spécialement conçues pour les activités de plein air. Elles permettent de visualiser les contours du terrain, les altitudes, les côtes, et les cours d’eau. Les utilisateurs peuvent aussi télécharger des images satellite haute résolution via Wi-Fi, offrant une vue photoréaliste de l’environnement pour mieux planifier leurs itinéraires.

Garmin Montana 710, Compatibilité avec City Navigator®

En plus des cartes topographiques, les GPS Montana incluent des cartes urbaines City Navigator® pour une navigation fluide sur les routes. Passer des sentiers aux routes devient un jeu d’enfant grâce aux indications détaillées et faciles à suivre.

Capteurs intégrés et prise en charge GNSS multiple

Les capteurs embarqués, comme l’altimètre, le baromètre, et le compas électronique à trois axes, assurent une navigation précise, même dans les environnements les plus isolés. La prise en charge simultanée des réseaux satellites GPS et Galileo améliore la précision, même dans les zones couvertes par une végétation dense ou les canyons profonds.

Sécurité renforcée grâce à la technologie inReach®

Les modèles Montana 710i et 760i intègrent la technologie inReach®, un véritable atout pour les explorateurs. Avec un abonnement inReach actif, ces GPS permettent de communiquer par satellite dans les zones sans réseau mobile. En cas d’urgence, un message SOS peut être envoyé au centre Garmin Response℠, disponible 24h/24 et 7j/7, offrant une tranquillité d’esprit totale lors des expéditions.

Une autonomie pensée pour l’exploration

La batterie lithium-ion intégrée garantit une autonomie allant jusqu’à 24 heures en mode GPS et 432 heures en mode expédition. De plus, la recharge s’effectue rapidement via un câble USB-C, répondant ainsi aux besoins des aventuriers les plus exigeants.

Des fonctionnalités avancées pour documenter vos aventures

Le modèle haut de gamme Montana 760i se distingue par son appareil photo intégré de 8 mégapixels. Celui-ci permet de capturer des images géolocalisées, idéales pour documenter des trajets ou retrouver facilement des lieux marquants. Cette fonctionnalité ajoute une dimension pratique et créative à l’exploration.

Un design robuste pour des conditions extrêmes

Les GPS Montana ne font aucun compromis sur la durabilité. Leur conception a été pensée pour résister aux températures extrêmes, aux vibrations, et aux chocs, rendant ces appareils fiables même dans les environnements les plus hostiles.

Récapitulatif technique

Écran tactile couleur de 5 pouces , lisible en plein soleil et utilisable avec des gants.

, lisible en plein soleil et utilisable avec des gants. Cartes TopoActive et City Navigator® préchargées.

et préchargées. Téléchargement d’ images satellite haute résolution via Wi-Fi.

haute résolution via Wi-Fi. Technologie inReach® pour la communication satellite et SOS d’urgence (Montana 710i et 760i).

pour la communication satellite et SOS d’urgence (Montana 710i et 760i). Capteurs intégrés : altimètre, baromètre, compas électronique 3 axes.

: altimètre, baromètre, compas électronique 3 axes. Prise en charge GNSS multiple : GPS, Galileo .

. Autonomie de 24 heures en mode GPS , jusqu’à 432 heures en mode expédition.

, jusqu’à 432 heures en mode expédition. Design robuste, conforme aux normes militaires MIL-STD-810 et certifié IPX7 .

. Mémoire interne de 32 Go et compatibilité avec cartes supplémentaires (BlueChart® g3, Outdoor Maps+).

et compatibilité avec cartes supplémentaires (BlueChart® g3, Outdoor Maps+). Appareil photo intégré 8 MP (Montana 760i uniquement).

(Montana 760i uniquement). Prix : entre 699,99 € et 949,99 €.

