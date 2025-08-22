Insta360 GO Ultra : la mini caméra 4K mains libres qui réinvente la vidéo nomade

Filmer sans les mains n’est plus un luxe. Avec l’Insta360 GO Ultra, la marque continue de transformer notre manière d’immortaliser le quotidien. Cette caméra 4K miniature, à peine plus grosse qu’un pouce, tient dans une poche et vous suit partout.

Son format réduit ne sacrifie rien à la performance : elle est prête à capturer chaque instant, même dans des conditions difficiles comme la nuit ou sous la pluie.

Insta360 étoffe sa série GO avec une nouvelle référence

Avec la GO Ultra, Insta360 élargit sa gamme de caméras miniatures, pensée pour ceux qui veulent filmer sans contraintes. Depuis ses débuts, la marque mise sur la compacité et l’intelligence logicielle, et cette dernière version pousse encore plus loin les limites de la portabilité.

Étanche, intelligente et conçue pour les créateurs en mouvement, elle confirme la position d’Insta360 sur le marché des caméras d’action légères et discrètes.

Une caméra de poche prête à tout

Avec un poids plume de 53 grammes, la GO Ultra devient un compagnon de tous les instants. Sa base magnétique permet de la fixer sur un pendentif, un casque, un vélo ou tout autre support en un clin d’œil. Les nouveaux accessoires (pendentifs magnétiques, pastilles adhésives) élargissent les possibilités de cadrage, que ce soit à hauteur d’enfant ou depuis votre épaule lors d’une balade urbaine.

La caméra se fond dans votre quotidien sans jamais gêner. Que vous soyez en pleine session sportive ou lors d’un dîner entre amis, elle se fait oublier tout en capturant des vidéos stabilisées et nettes.

Performances nocturnes et qualité 4K au rendez-vous

C’est dans les conditions difficiles que la GO Ultra se distingue. Grâce à un capteur 1/1,28″, elle capte 200 % de lumière en plus que la génération précédente. Le résultat : des images nettes et colorées, même en faible luminosité. Le mode PureVideo traite automatiquement la netteté en basse lumière, tandis que la technologie Active HDR 4K équilibre les contrastes pour un rendu naturel.

Un capteur de lumière ambiante analyse l’environnement et adapte en temps réel la balance des blancs, réduisant le scintillement souvent problématique avec les éclairages artificiels. Résultat : vos soirées, couchers de soleil et moments intimes sont capturés avec fidélité.

Taillée pour l’action et les déplacements

Étanche jusqu’à 10 mètres (IPX8), résistante aux chocs et pensée pour l’extérieur, la GO Ultra se destine autant aux citadins qu’aux aventuriers. Elle s’utilise en mode autonome pendant 70 minutes, et jusqu’à 200 minutes avec le boîtier Action Pod.

Autre avantage de taille : le stockage extensible via carte microSD jusqu’à 2 To, une première sur cette gamme. Vous n’êtes plus limité par la mémoire interne : il suffit de changer de carte pour continuer à filmer.

La charge rapide est également au rendez-vous : 80 % de batterie en 10 minutes, idéal pour repartir rapidement sur le terrain.

Une interface intuitive pour des vidéos prêtes à partager

Le cadrage se fait aisément grâce au boîtier Action Pod et son écran rabattable de 2,5 pouces, utilisable à distance via Bluetooth. Avec l’application Insta360 repensée, le montage devient automatique : l’IA trie vos meilleurs moments, ajoute transitions, effets et musique.

La fonctionnalité Moments de famille IA crée des albums automatiques de vos souvenirs, tandis que les sportifs peuvent intégrer des données GPS, vitesse ou fréquence cardiaque en synchronisation avec Strava ou d’autres appareils connectés.

Récapitulatif technique

Capteur : 1/1,28″, capture 200 % de lumière en plus

Vidéo : 4K avec Active HDR, mode PureVideo

Poids : 53 g

Autonomie : jusqu’à 70 min seule, 200 min avec Action Pod

Stockage : microSD jusqu’à 2 To

Étanchéité : IPX8, jusqu’à 10 m

Écran : 2,5″ rabattable (Action Pod)

Accessoires inclus : pendentif magnétique, fixations adhésives

Connectivité : Bluetooth, app Insta360 avec montage IA

Prix : 429 € TTC (pack caméra + Action Pod + accessoires)

Disponibilité : dès le 21 août 2025

