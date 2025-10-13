Sennheiser HDB 630 : un casque sans fil haut de gamme pensé pour les puristes

Sennheiser veut faire bouger les lignes du son nomade avec le HDB 630, un casque sans fil conçu pour offrir une qualité audio proche de celle des casques filaires audiophiles. L’objectif : écouter en toute liberté, sans renoncer à la précision.

La marque allemande s’appuie sur son expérience dans le domaine pro et grand public pour étoffer sa gamme. Avec le HDB 630, elle vise un public exigeant qui cherche un casque sans fil, mais sans compromis sur la fidélité sonore.

Un casque conçu pour les passionnés de son

Le HDB 630 reprend les bases du Momentum 4, mais avec des ajustements pensés pour les amateurs de haute fidélité. À l’intérieur, un haut-parleur de 42 mm fabriqué en Irlande assure une restitution sonore la plus neutre possible. L’objectif n’est pas d’en mettre plein les oreilles, mais de respecter l’équilibre entre les graves, les médiums et les aigus.

Le casque offre un confort optimisé : arceau bien rembourré, oreillettes larges et matériaux choisis pour un usage longue durée. Son design fermé isole naturellement des bruits extérieurs, ce qui renforce encore l’immersion.

Sans fil, mais sans perdre en qualité

Côté connectivité, le HDB 630 joue sur tous les tableaux : il peut fonctionner en Bluetooth, en USB‑C ou avec un câble audio classique. En filaire, il est capable de lire de l’audio haute résolution jusqu’à 24 bits / 96 kHz.

Pour le Bluetooth, il utilise les meilleurs codecs disponibles comme le aptX Adaptive, qui adapte la qualité du signal selon les conditions. Et pour les appareils qui ne sont pas compatibles, Sennheiser fournit un petit adaptateur USB‑C pour profiter du meilleur son possible, même sans smartphone haut de gamme.

Même si la transmission sans fil reste compressée, elle atteint un niveau de qualité que beaucoup jugeront suffisant, sauf peut-être les audiophiles les plus pointilleux.

Application mobile complète et intuitive

Le casque est compatible avec l’appli Smart Control Plus, qui permet de régler le son très finement. On y trouve un égaliseur avancé, mais aussi une fonction appelée “Crossfeed” qui adoucit certains effets de séparation entre les canaux gauche et droit, utile surtout pour la musique plus ancienne.

L’annulation de bruit active s’adapte à l’environnement. Elle est efficace pour les trajets quotidiens ou les voyages. Un mode transparence permet aussi d’entendre ce qui se passe autour, pratique dans la rue ou dans un bureau.

L’application permet aussi de personnaliser de nombreux aspects : détection quand on retire le casque, choix du codec audio, préférences de connexion…

Une autonomie très solide

Le HDB 630 est annoncé avec 60 heures d’écoute avec réduction de bruit activée, ce qui le place parmi les meilleurs élèves du moment. Une charge rapide de 10 minutes offre 7 heures d’écoute, ce qui sauve bien des situations.

Il est livré avec une mallette rigide pour le transport, plusieurs câbles et un adaptateur pour les prises d’avion. Un ensemble complet, prêt à suivre les déplacements du quotidien comme les longs trajets.

Pour qui est ce casque ?

Avec un tarif de 499,90 €, ce casque s’adresse clairement aux utilisateurs exigeants. Il coûte plus cher que la moyenne, mais offre une qualité de fabrication, un son précis et des fonctions avancées rarement réunies dans un seul modèle.

Il pourrait toutefois ne pas convaincre ceux qui attendent un vrai son sans fil sans aucune compression, car le HDB 630 ne propose pas encore de solution “lossless” sans compromis.

D’autres limitations mineures peuvent apparaître selon les usages : la réduction de bruit pourrait ne pas égaler certains concurrents dans les environnements très bruyants, et une légère latence en Bluetooth peut gêner pour le jeu vidéo ou les vidéos.

Récapitulatif technique

Haut-parleur : 42 mm, dynamique

Type : casque fermé, circum-aural

Connexions : Bluetooth 5.2, USB‑C, câble 3,5 mm

Adaptateur fourni : dongle USB‑C pour une meilleure qualité sans fil

Audio filaire : 24 bits / 96 kHz

Codecs Bluetooth : SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive

Autonomie : jusqu’à 60 heures (ANC activé)

Charge rapide : 10 min = 7 h

Annulation de bruit active et mode transparence

Égaliseur paramétrique dans l’application

Poids : environ 312 g

Prix : 499,90 €

Accessoires : câbles, mallette, adaptateur avion, dongle USB-C

