QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) : l’évolution raisonnée du casque à réduction de bruit

La série QuietComfort de Bose a longtemps été la référence des casques à réduction de bruit. Pour cette nouvelle génération, la marque mise sur une évolution en douceur, mais ciblée. Le QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) apporte des optimisations audio, une autonomie revue et un design plus soigné, sans bouleverser l’équilibre.

Bose continue d’agrandir sa gamme avec cette version 2 des Ultra Headphones. Fidèle à son ADN, le constructeur affine sa formule sans la réinventer, pour séduire les utilisateurs exigeants du quotidien, en mobilité comme à la maison.

Une réduction de bruit plus réactive avec ActiveSense

Le point fort du casque, c’est sa capacité à vous couper du monde. Grâce à la technologie ActiveSense, la réduction de bruit devient plus intelligente : elle s’adapte automatiquement aux bruits soudains, comme un klaxon ou une porte qui claque.

Le mode Aware permet, lui, de rester à l’écoute de son environnement tout en gardant le confort auditif. C’est idéal pour rester concentré dans un open space ou marcher en ville en toute sécurité.

Audio sans perte et spatialisation immersive

Autre nouveauté : le casque prend désormais en charge l’audio sans perte via le port USB‑C. Concrètement, cela signifie une qualité sonore encore plus fidèle lorsque vous branchez le casque à votre appareil compatible. Bose ajoute aussi un mode Cinema, qui renforce les dialogues et spatialise les sons, pour profiter au mieux de vos films ou podcasts. Le son gagne en profondeur, sans devenir artificiel.

Plus d’autonomie, détection intelligente et design retravaillé

Côté autonomie, Bose annonce jusqu’à 30 heures avec la réduction de bruit activée, et 23 heures si vous utilisez le son immersif. Un point fort qui rassure pour les longs trajets. La détection automatique « sur la tête » ou « en veille » fonctionne mieux qu’avant : le casque s’allume dès qu’on le porte, et s’endort tout seul si on l’oublie sur la table. Le design aussi a été revu, avec des finitions métalliques et de nouveaux coloris sobres mais élégants, comme le Driftwood Sand ou le Midnight Violet.

Un casque pensé pour tous les usages

Le casque se connecte en Bluetooth 5.4, mais peut aussi s’utiliser en filaire avec un câble USB‑C ou la prise mini-jack. Les commandes sont simples : trois boutons et une bande tactile pour ajuster le volume ou changer de mode d’écoute. À l’intérieur, la technologie CustomTune ajuste le son à la forme de vos oreilles, pour un rendu plus personnel. Le confort est toujours au rendez-vous : coussinets doux, arceau bien équilibré, et pliage pratique pour le transport.

Quelques limites à connaître

Le casque n’est pas parfait. En mode son immersif, l’autonomie baisse sensiblement. L’audio sans perte est limité à du 16-bit, ce qui reste en dessous de certains modèles concurrents. Et même si la spatialisation est réussie, certains utilisateurs préféreront un rendu plus neutre. Face à la concurrence féroce, notamment Sony ou Sennheiser, Bose joue la carte de la maîtrise plutôt que de l’innovation disruptive.

Récapitulatif technique

Réduction de bruit : adaptative via ActiveSense

Modes d’écoute : Quiet, Aware, Immersive, Cinema

Audio sans perte par USB‑C (16-bit / 44,1 ou 48 kHz)

Bluetooth 5.4 + prise jack 2,5 mm + USB‑C

Autonomie : jusqu’à 30 h avec ANC, 23 h avec Immersive Audio, 45 h sans ANC

Détection automatique du port : mise en route/veille intelligente

Spatialisation : Immersive Audio, mode cinéma

Calibrage audio : CustomTune

Design : finitions métalliques, pliable, coloris Driftwood Sand, Midnight Violet…

