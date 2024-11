Profile Wireless : un outil polyvalent pour les créateurs de contenu – Sennheiser enrichit son catalogue

L’arrivée du Profile Wireless offre une solution pour les créateurs de contenu souhaitant un système audio sans fil pratique et efficace. Ce microphone sans fil bi-canal fonctionnant en 2,4 GHz se distingue par sa polyvalence et sa facilité d’utilisation.

Sennheiser, marque bien connue pour ses solutions audio professionnelles, continue de renforcer sa présence sur le marché des créateurs de contenu avec cette nouvelle option, conçue pour offrir flexibilité et qualité.

Un système compact et adaptatif

Le Profile Wireless est un système de microphone sans fil qui fonctionne sur la bande 2,4 GHz et est conçu pour répondre aux besoins des créateurs de contenu et des vidéastes. Sennheiser propose ainsi un outil utilisable comme micro-cravate, micro main ou micro de bureau. Le récepteur bicanal compact est doté d’un écran OLED tactile et peut se connecter aux appareils mobiles, caméras ou ordinateurs.

A relire : Sennheiser Smart Control : Une Application pour Personnaliser Votre Expérience Audio L’application Sennheiser Smart Control est conçue pour permettre aux utilisateurs de personnaliser et d’optimiser les paramètres audio de leurs appareils Sennheiser, directement depuis leur smartphone.

Le système est fourni avec des adaptateurs pour diverses connexions (téléphones, caméras) et des clips magnétiques pour faciliter la fixation des microphones sur des vêtements. Sennheiser vise à rendre les prises de son plus accessibles et plus flexibles.

Polyvalence et fiabilité

Le Profile Wireless offre plusieurs options d’utilisation qui permettent de s’adapter à différents types d’enregistrement : il peut être utilisé avec des micros miniatures clipsables, raccordables via une fiche jack 3,5 mm pour des micros-cravates externes. De plus, la barre de recharge permet au système de se transformer en micro à main, approprié pour des interviews face caméra.

Sennheiser a prévu des dispositifs pour éviter toute perte de son pendant l’enregistrement, notamment avec la mémoire interne de 16 Go des microphones, ainsi qu’un mode Backup Recording qui s’active automatiquement en cas de perte de signal sans fil.

Un équipement complet et prêt à l’emploi

Le Profile Wireless est conçu pour s’adapter à divers scénarios d’utilisation. Chaque microphone miniature est équipé d’une capsule omnidirectionnelle pour des prises de son claires et fidèles. La barre de recharge incluse est compacte et robuste, permettant de recharger les différents composants et de les utiliser simultanément.

Le système peut fonctionner même en cours de recharge, offrant ainsi une plus grande flexibilité d’utilisation. Avec une portée de transmission atteignant 245 m en ligne de mire, le Profile Wireless vise les créateurs de contenu soucieux de la qualité audio de leurs projets.

Date de sortie et prix

Le Profile Wireless est disponible en précommande depuis le 30 octobre 2024. Il sera commercialisé à partir de la fin 2024, au prix indicatif de 299 euros.

Récapitulatif technique

Liaison RF : 2400 – 2480 MHz

Réponse en fréquence audio : 60 – 20,000 Hz (110 – 20,000 Hz avec filtre coupe-bas)

Rapport signal-bruit : 78,5 dB (A)

Portée de transmission : 245 m en ligne de mire, 150 m avec obstacles

Autonomie : ≤ 15 heures (barre de recharge)

Micro à clipser : condensateur, directivité omnidirectionnelle, pression acoustique max. 113 dB SPL

Dimensions : 42 x 33 x 21 mm (micro à clipser)

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.