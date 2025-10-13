Moins de 20 € pour cette caméra Wi-Fi intérieur à 360° qui a la cote sur Amazon !

Avec l’essor des objets connectés et la demande croissante pour une surveillance domestique abordable, certains modèles de caméras WiFi envahissent les comparateurs de prix. Parmi eux, une caméra Imou se démarque sur Amazon à un tarif proche de 20 €. Nous allons analyser si ce positionnement tarifaire est crédible et à quels compromis il faut s’attendre.

Prix conseillé : –

Prix : 18,99 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Un tarif très bas pour une caméra connectée

Sur Amazon, le modèle Imou WiFi intérieure est parfois proposé à 18,99 € – un prix extrêmement attractif pour une caméra connectée pouvant offrir une résolution 2 K et des fonctions basiques. Cependant, ce tarif pose immédiatement question : s’agit‑il d’un modèle fonctionnel à long terme, ou d’une offre promotionnelle ou contingentée ?

Compromis sur les performances et durabilité

À ce niveau de prix, il faut s’attendre à des compromis :

Composants optiques et capteur probablement de gamme d’entrée ;

Plasticité du boîtier et qualité des finitions réduites ;

Absence de fonctions haut de gamme comme la stabilisation, zoom motorisé, vision nocturne couleur avancée ;

Fiabilité moindre quant à la durée de vie, stabilité du firmware, tolérance aux mises à jour.

Récapitulatif technique

Modèle ciblé : caméra WiFi intérieure Imou à ~18,99 €

Résolution attendue : 1080p ou 2K (selon version)

Fonctions probables : vision nocturne infrarouge, audio bidirectionnel, détection de mouvement

Stockage : microSD local + option cloud Imou

Limites anticipées : composants de qualité modeste, firmware / support limité

Alternative recommandée : Imou Ranger Dual pour un supplément raisonnable

