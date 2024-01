Test : TicWatch Pro 5

La TicWatch Pro 5 se démarque sur le marché des montres connectées avec son double écran unique, offrant un équilibre parfait entre fonctionnalité et autonomie. Dans ce test, nous explorons comment cette innovation révolutionne l’utilisation quotidienne.

Préambule.

Mobvoi, la société innovante derrière la TicWatch Pro 5, s’est rapidement établie comme un acteur clé dans le domaine des technologies portables. Fondée par d’anciens chercheurs de Google et de chercheurs en intelligence artificielle de Harvard et du MIT, Mobvoi s’engage à développer des produits qui allient ingéniosité technologique et accessibilité. Grâce à un engagement constant envers la recherche et l’innovation, Mobvoi propose des montres connectées qui ne sont pas seulement des gadgets, mais de véritables assistants personnels intelligents, conçus pour améliorer le quotidien de leurs utilisateurs.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions (mm) : 50.1(H) x 48.0(L) x 12.2(D)

Poids : 44.3g

Couleur : Obsidian (modèle de test) / Sandstone

Boîtier de montre : Acier inoxydable, aluminium de série 7000 et nylon haute résistance avec fibre de verre

Écran : Verre de protection anti-traces de doigts Corning Gorilla

Système d’utilisation : Wear OS de Google

Processeur : Snapdragon® W5+ Gen1

RAM: 2 Go

Stockage : 32 Go

Écran : Type : AMOLED + affichage à faible énergie Taille : 1,43 pouce Résolution : 466 x 466 pixels, 326 ppi Matériaux : Corning Gorilla Anti-fingerprint Cover Glass

Bluetooth 5.2

Wi-Fi: 2,4 GHz

GNSS : GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS

Paiements NFC : Google Wallet

Capteurs : Accéléromètre capteur gyroscopique capteur de fréquence cardiaque PPG HD capteur de SpO2 capteur de température de la peau, capteur Arrêt du-corps à faible latence baromètre boussole

Capacité de la batterie : 628 mAh

Durabilité : 5 ATM, Nage en Eau Ouverte/MIL-STD-810H

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Montre TicWatch Pro 5

Chargeur magnétique

Guide de démarrage rapide

La TicWatch Pro 5 arbore un design robuste, encapsulé dans un boîtier durable. Elle se distingue par son double écran : un écran AMOLED pour un affichage haute définition et un écran FSTN LCD, idéal pour une visibilité accrue en extérieur et une meilleure économie d’énergie. Son bracelet de 24 mm est interchangeable, offrant ainsi diverses possibilités de personnalisation.

La montre dispose de deux boutons latéraux. Le bouton supérieur, utilisé principalement pour activer ou éteindre la montre, permet également d’accéder rapidement aux applications récentes. Quant au bouton inférieur, il se caractérise par sa fonctionnalité rotative, similaire à celle d’une molette de souris, facilitant ainsi la navigation dans les menus. Une pression sur ce bouton offre un accès direct à la liste des applications installées sur la montre.

L’interaction avec la TicWatch Pro 5 est aussi rendue fluide grâce à son écran tactile. Prise en charge des gestes tels que le balayage et la touche, cette fonctionnalité permet une navigation aisée et intuitive à travers les menus et applications.

Installation / Configuration.

L’installation de la TicWatch Pro 5 est d’une simplicité étonnante. Dès l’allumage de la montre, notre smartphone Android la détecte automatiquement et facilite la configuration. Le processus commence par une invitation à installer l’application Mobvoi Health. Une fois cette application installée, l’installation se poursuit en synchronisant notre compte Google avec la montre.

Après la copie des informations sur la montre, on passe à la configuration des paramètres de sécurité, avec la possibilité de définir un mode de verrouillage optionnel, tel qu’un schéma ou un code PIN. L’étape suivante concerne les applications : si des applications installées sur votre smartphone sont également disponibles pour Wear OS, le système les présélectionnera automatiquement pour une installation facile sur la montre.

Et voilà, c’est terminé ! La montre est maintenant configurée et prête à l’emploi.