Les lunettes connectées d’EssilorLuxottica boostent les chiffres du constructeur

Le marché des wearables connaît un regain d’intérêt, et cette fois, ce ne sont pas les montres qui tirent la croissance, mais bien les lunettes connectées.

Le groupe franco-italien EssilorLuxottica enregistre un troisième trimestre 2025 record, notamment grâce à sa gamme de lunettes intelligentes, renforçant sa position de leader dans l’optique tout en explorant des usages innovants mêlant vision et technologie.

Une marque en pleine mutation technologique

Historiquement centré sur l’optique classique avec des marques comme Ray-Ban ou Oakley, EssilorLuxottica s’adapte aux mutations du marché. L’intégration de solutions connectées et d’intelligence artificielle dans ses produits illustre cette évolution.

En misant sur la convergence entre santé, connectivité et usage quotidien, le constructeur élargit son spectre au-delà de la simple correction visuelle.

Les lunettes IA tirent la croissance d’EssilorLuxottica

Le troisième trimestre 2025 a marqué un tournant stratégique. Le groupe a dévoilé un chiffre d’affaires de 6,867 milliards d’euros, en hausse de +11,7 % à taux constants. Une progression significative, alimentée en grande partie par le succès de ses lunettes connectées développées avec Meta. Le partenariat, initié dès 2021, prend une nouvelle ampleur avec des modèles comme les Ray-Ban Meta Gen 2 ou la Oakley Meta HSTN, qui conjuguent design classique et fonctions intelligentes : caméra intégrée, commande vocale, streaming audio et même capacités d’assistance via IA.

Le segment nord-américain, particulièrement friand de ce type de technologie portable, a connu une croissance de +12,1 %, preuve que l’adoption est bien réelle et dépasse le simple effet de mode.

Le succès des lunettes IA d’EssilorLuxottica valide une tendance. En outre, à l’occasion de l’IFA, nous avions déjà testé chez Planet Sans Fil ce type de lunette à travers notre dossier sur Nuance Audio, des lunettes qui intègrent une fonction d’aide auditive discrète. À l’époque, nous analysions comment la miniaturisation et la connectivité Bluetooth ouvraient la voie à des usages hybrides, mêlant correction, assistance et connectivité personnelle.

L’approche d’EssilorLuxottica reste dans cette lignée : créer des lunettes qui ne se contentent plus de corriger ou protéger, mais qui ajoutent une couche d’intelligence fonctionnelle, de l’écoute à la capture vidéo en passant par la communication mains libres. Ces fonctions deviennent des arguments différenciateurs, tout en s’intégrant dans un design classique et socialement accepté.

Une stratégie multi-gamme qui porte ses fruits

Au-delà des modèles premium co-développés avec Meta, la marque étoffe son catalogue avec des lunettes connectées à destination de divers publics. On note une volonté d’adresser les usages sportifs via Oakley, les urbains via Ray-Ban, mais aussi de tester des modèles plus discrets intégrant des capteurs de santé ou des aides auditives.

Cette segmentation s’avère payante. Les ventes sur l’ensemble des canaux sont en hausse, et la distribution via les points de vente physiques comme en ligne bénéficie de cette diversification des produits. La marque capitalise également sur un réseau dense de magasins et d’opticiens partenaires pour diffuser ces nouveautés à un public plus large.

Un écosystème technique en pleine maturation

Si le matériel progresse, c’est aussi grâce à l’écosystème logiciel. Les lunettes connectées EssilorLuxottica reposent sur des interfaces intégrées avec Meta et bénéficient d’une couche d’intelligence embarquée, permettant la reconnaissance vocale, la commande par gestes ou l’intégration avec des services de streaming et de messagerie.

Des modules Bluetooth 5.2, des microphones beamforming, des hauts-parleurs directionnels et une autonomie de près de 6 heures en usage mixte sont désormais la norme. Le tout repose sur un cadre optique certifié et adaptable à la vue, un point essentiel pour ne pas perdre de vue la fonction première de ces dispositifs : l’optique.

Une réponse aux nouveaux usages connectés

La montée en puissance des lunettes connectées répond à plusieurs évolutions d’usage : la recherche de mains libres dans l’usage du numérique, l’envie de moins d’écran, mais plus d’interaction fluide, et un besoin croissant d’assistance cognitive ou auditive intégrée. EssilorLuxottica semble avoir saisi cette tendance, et y répond par une intégration poussée mais discrète de la technologie.

Loin du gadget, ces lunettes deviennent un nouvel outil personnel, et dans certains cas, un véritable assistant de poche logé dans une monture.

Récapitulatif technique

Chiffre d’affaires T3 2025 : 6,867 milliards d’euros (+11,7 % à taux constants)

Lunettes connectées : Ray-Ban Meta Gen 2, Oakley Meta HSTN, Meta Ray-Ban Display

Fonctions : caméra intégrée, streaming audio, assistant vocal, IA embarquée

Autonomie : jusqu’à 6 heures

Connectivité : Bluetooth 5.2, app Meta View, compatibilité Android/iOS

Audio : Haut-parleurs directionnels, réduction de bruit ambiant, microphones à détection vocale

Optique : Verres correcteurs ou solaires, montures adaptables

